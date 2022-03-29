Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Turizmden sağlığa, eğitimden bilişime, dizi-film endüstrisinden yazılıma kadar hizmet ihraç eden stratejik sektörleri tek çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), bünyesinde yer alan 10 sektöre yönelik yol haritası açıkladı. Geçen yıl, 2020’ye kıyasla yüzde 60 artışla 56,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ve 25 milyar dolar ticaret fazlası vermeyi başaran hizmetler sektörü, 2025’te 110 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor. HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat “Türkiye’nin GSYH’sının yüzde 53’ünü karşılayan, doğrudan döviz girdisi sayesinde cari açıkla mücadeleye büyük destek veren ve toplam istihdamın yüzde 70’ini oluşturan hizmetler sektörümüz, ülkemizin hedeflediği refah seviyesine ulaşmamız için çok büyük bir öneme haiz. Hizmet sektörlerinin küresel GSYH’de oluşturduğu katma değer, imalat sektörlerinin dört katı civarında. Üstelik ülkemizde kurulan girişimlerin yüzde 86’sının da hizmetler sektörüne yönelik olduğunu görüyoruz” dedi.

“Hizmet ihracatında şu anda 110 milyar doları yakalasaydık, dolar kuru 8 TL’de kalırdı” diyen Bolat, şöyle devam etti: Türkiye’nin kalkınma hikâyesine ihracat imza atacak. Kurulması için büyük gayret sarf edilen HİB, kısa sürede 2.300’ün üzerinde üyeye ulaştı. Doğru adımları atarsak 56,7 milyar dolar olan ihracatımızı çok hızlı bir şekilde 110 milyar dolara çıkarabiliriz, üstelik 5 sene 10 sene de değil, 3 sene içerisinde...

10 YILLIK PROJEKSİYON

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli de sektörün cari açığın kapanmasına geçen yıl 25 milyar dolar katkı yaptığını ifade etti. HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ise lojistik ve tur operatörlüğünün stratejik sektörler olarak ilan edilmesi gerektiğini belirterek “Bunları kaybetmemeliyiz. Sektörlerimiz hangi pazarlara, hangi ürünlerle odaklanmalı, rakiplerimizin güçlü olduğu alanlar neler, ihracatımızı artırmak için neler yapabiliriz gibi konulara odaklandık ve sektörün 10 yıllık projeksiyonunu ortaya koyacak bir kılavuz hazırladık” ifadelerini kullandı.

BAZI SEKTÖRLERİN 2025 HEDEFLERİ

> TURİZM: Hizmet ihracatının yüzde 50’sini karşılayan ve 52 milyon turist sayısı ile dünyada 6. Avrupa’da 4. sırada yer alan Türk turizminde 2025’te 45 milyar dolar ihracat ve 62 milyon turiste ulaşmak hedefleniyor.

> LOJİSTİK: Lojistik gelirlerini 2025’te 20 milyar dolara, 2030’da 30 milyar dolara çıkarmak hedefleniyor.

> EĞİTİM: 2025’te küresel düzeyde ilk beş ülke arasına girmek, 300 bin yabancı öğrenci sayısına ve 3 milyar dolar öğrenci gelirine ulaşmak hedefleniyor.

> EĞLENCE VE KÜLTÜR: Dizi ve filmlerin de içinde bulunduğu eğlence sektöründe beş yılda 2,1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

> LİMANLAR: 2025 hedefi olarak denizyolunda kruvaziyer yolcu sayısını 3 milyona, deniz yolu yükünde Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarını 530 milyon tona ve havalimanlarında dış hat yolcu sayısını 109 ila 130 milyona ve transfer yolcu sayısını 32 milyona çıkarmak var.