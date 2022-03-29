Türkiye Gazetesi

Piyasalar, kritik Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşecek olan müzakerelere odaklanmış durumda. İki tarafın yetkilileri İstanbul’a gelmiş durumda. Müzakere öncesinde Brent petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. Uluslararası piyasalarda güncel Brent petrol fiyatı 109 dolar seviyesinde yer alıyor. Peki brent petrol fiyatları daha da düşecek mi?

BRENT PETROL NEDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.

Petrolün varil fiyatı düştü: Motorin ve benzine çok büyük indirim kapıda! Petrol fiyatlarının bugün yüzde 4 değer kaybetmesinin ardından gözler indirim haberlerine çevrildi. Geçen hafta 120 dolara çıkan petrol fiyatları saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar indi. Dolayısıyla petrolün varili 110 dolarken motorin ve benzinin 18 lira olması, düşüş sonrasıfiyatlarında büyük çaplı bir indirimin olacağı sinyalini verdi.

Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Akaryakıtta indirim beklentisi Brent petrol fiyatındaki düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 139 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün 113 doların altını gördü. Brent petroldeki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Vatandaş “Akaryakıt fiyatları düşecek mi?” merak ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Brent petrolün varil fiyatında düşüş Geçtiğimiz Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen ve gün sonunu 117,37 seviyelerinde tamamlayan varil fiyatı haftaya düşüşle başladı. Brent petrolün fiyatı ne kadar oldu? İşte uluslararası piyasalardaki son durum.