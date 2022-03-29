Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’daki petrol depolarını vurması ve Husiler'in Suudi Arabistan'da petrol tankerini hedef alması fiyatların bir anda tavan yapmasına neden olmuştu. Brent petrol varil fiyatları 130 dolara kadar çıkmıştı. Türkiye’nin gayretleri sonrası Rusya ve Ukrayna tarafları İstanbul’da tekrardan bir araya geldi. Atılan adımlarla brent petrol 109 dolara kadar düştü. Petroldeki bu düşüş ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki benzin ve motorine indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim geldi? 29 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? Beklenen müjdeli haber ise geldi. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 lira indirim geliyor.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELİYOR?

Akaryakıta müjdeli haber geldi. Gelen son bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

25 Mart gece saat 12:00'den sonra gelen son zamlar sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 liraya dayandı. Motorinin 1.31 TL gelen son zamla litre fiyatı şöyle oldu:

İstanbul motorinin litre fiyatı ne kadar? 23,53

İzmir motorinin litre fiyatı ne kadar? 23.64

Ankara motorinin litre fiyatı ne kadar? 23.64

Brent petrol kaç dolar oldu? 29 Mart brent petrol fiyatı ne kadar? İşte petrol fiyatlarında son durum Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan müzakereler öncesi Brent Petrol fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Dolmabahçe’de gerçekleşecek olan görüşmelere tüm dünya odaklanmış durumda. Brent petroldeki düşüş eğilimi ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrolün güncel fiyatı ne? İşte uluslararası piyasada petrol fiyatları…

Petrolün varil fiyatı düştü: Motorin ve benzine çok büyük indirim kapıda! Petrol fiyatlarının bugün yüzde 4 değer kaybetmesinin ardından gözler indirim haberlerine çevrildi. Geçen hafta 120 dolara çıkan petrol fiyatları saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar indi. Dolayısıyla petrolün varili 110 dolarken motorin ve benzinin 18 lira olması, düşüş sonrasıfiyatlarında büyük çaplı bir indirimin olacağı sinyalini verdi.

Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Akaryakıtta indirim beklentisi Brent petrol fiyatındaki düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 139 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün 113 doların altını gördü. Brent petroldeki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Vatandaş “Akaryakıt fiyatları düşecek mi?” merak ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.