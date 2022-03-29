Türkiye Gazetesi

3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurun gözü Mayıs ayında Meclis’e intikal etmesi beklenen 3600 ek göstergeye çevrilmiş durumda. Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir" ifadelerini kullandı.

İKRAMİYELER 50 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek. Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek.

EYT’DE YENİ FORMÜL

Çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek. Sabah’ta yer alan haberde, emeklilik için belli başlı şart bulunuyor. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak. Prim günü eksik olan kişiler için ise borçlanma imkânı sunulacak. Erkekler askerlik günlerinin tamamını borçlanırken, kadınlar ise sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için borçlanma yapabilir ve 2160 gün kazanabilir.

KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar.

Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

3600 ek gösterge için yeni gelişme Asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı meselesinin ardından 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı dün yapılırken, taslak metinler masaya yatırıldı.

3600 ek gösterge için iki sürpriz talep Türkiye Emekliler Derneği 3600 ek gösterge için iki talepte bulundu. Düzenlemenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalmayıp tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsaması gerektiğini belirten TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini de dile getirdi.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge için ilk toplantı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak kararlılıktayız." dedi.