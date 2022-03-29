Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte hızla yükselişe geçen altın ve petrol fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Özellikle artan Covid-19 vaka sayıları, jeopolitik riskler piyasalarda risk baskısı oluşturdu. İstanbul’da gerçekleşen müzakereler sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı.

Ukrayna-Rusya heyetlerinin İstanbul’da gerçekleşen görüşmesi sona erdi. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan iki ülke yetkilileri garantör ülkeler arasında Türkiye'nin de olmasını istediklerini dile getirdi. Ukrayna heyeti güvenlik garantisi konusunda henüz anlaşamadıklarını belirtti. Bu açıklamaların ardından altın ve petrolde düşüşler yaşanmaya başladı.

ALTIN VE PETROL ÇAKILDI

Özellikle Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ‘Kiev ve Çernihiv’de operasyon duracak’ açıklaması altın ve doların gerilemesine neden oldu. Bir süredir 1900-1950 dolar aralığında sıkışan ons altın fiyatı haftaya düşüşle başlayarak 1916 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. Güne 1920 dolardan başlayan ons altın gelen açıklamalar ile 1900 dolara kadar düştü. Gram altın ise ons altındaki düşüşle birlikte 890 liraya kadar geriledi. Günlük değer kaybı ise yüzde 3’e yaklaşmış durumda. Brent petrol de düşüş trendine girdi. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara kadar çekildi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Açıklamalarla birlikte düşüşe geçen ons altın, gram altını da etkilemiş durumda. Güne 920 liradan başlayan gram altın şuan 890 liradan işlem görüyor. Değer kaybı ise yüzde 3’e yaklaşmış durumda.

DOLAR KURUNDA DÜŞÜŞ YÜZDE 1’E YAKLAŞTI

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik düşüşle 14,8166'dan kapanmasının ardından bugün 14,8250 seviyelerinden güne başlamıştı. Haber akışı sonrası dolar kurunda da düşüşler hızlandı. Kur şu sıralarda yüzde 1’e yakın değer kaybederek 14,58 liradan alıcı ile buluşuyor. Euro/TL ise 16,22 seviyelerinden değerleniyor.

BRENT PETROLDE DEĞER KAYBI YÜZDE 4

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.40 itibarıyla 106,52 dolar oldu.

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