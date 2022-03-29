Türkiye Gazetesi

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giden karara göre yemek sektöründe KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Turizm işletmecisi Mehmet Dinler, alınan kararın yerinde bir karar olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz global tedarik zinciri ve enerji krizi sebebiyle yiyecek ve içeceklerdeki maliyetlerimiz çok arttı. Yeni alınan karara göre 1. sınıf işletmelerde yiyecek ve içeceklerdeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8'e düşürüldü. Bu karar bir nebze de olsa işletmelerimizi rahatlattı. Hükümetimiz bu konuya duyarlılığını gösterdi. Dileriz konaklamadaki KDV oranı da düşürülerek rahatlamamız ve nefes almamız sağlanır” dedi.

"BU İNDİRİM SEKTÖRE DESTEK VERECEKTİR"

Turizmci İsmail Sucu da, "Cumhurbaşkanımızın almış olduğu karar başarılı bir çalışmadan alınmış bir veri. Cumhurbaşkanımıza turizm sektörüne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek Cumhurbaşkanlığımızın gerekse Turizm Bakanlığının almış olduğu kararlar doğrultusunda geçtiğimiz kriz döneminde konaklamadan aldığımız KDV yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Şimdiki kararla da yeme içme sektöründeki yüzde 18’lik KDV yüzde 8'e düşürüldü. Bu işletmeler için bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca otel ekipmanları ve diğer girdilerimizdeki KDV oranının da yüzde 8'e indirilmesi girdi maliyetleri yönüyle de ayrı bir avantaj olacaktır. Özellikle bu günlerde yapılan bu indirim sektöre destek verecektir” ifadelerini kullandı.

KDV indiriminin detayları belli oldu: İşte fiyatı düşecek ürünler Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında temel ihtiyaç maddelerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar birçok üründe KDV indirimine gidileceğini açıkladı. İşte fiyatı düşecek ürünler

TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KDV teşekkürü TESK Genel Başkanı Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! Temel gıda ürünlerine getirilen KDV indiriminin kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı değişikliğe göre; KDV sadeleştirmesi çalışmaları kapsamında temel ihtiyaç maddelerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar birçok üründe değişikliğe gidilecek.