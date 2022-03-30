Türkiye Gazetesi

Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik ve platforma özel orijinal yapımların yer aldığı Disney+, dünyanın en sevilen hikâyelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar; yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eş zamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil oluşturma imkânına sahip olacaklar.

Disney'den, Rusya'ya yaptırım! Tüm faaliyetlerini durduracak ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden biri olan Walt Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracağını açıkladı.