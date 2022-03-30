Türkiye Gazetesi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu. Dün gerçekleştirilen TÜSİAD'ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni başkanı olarak seçildi. Turan, son üç yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. “TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır” diyen Turan, şu değerlendirmeyi yaptı: Doğu ile batı, İstanbul ile Anadolu, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz. Verimliliği, istihdamı, yatırım ortamını geliştirmek; sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın önündeki engelleri aşmak için birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşam temelidir. TÜSİAD olarak bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Uluslararası ilişkiler alanında dengelerin yeniden değiştiği bu süreçte TÜSİAD'ın güçlü uluslararası ağları ile Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmeye devam edeceğiz.

TÜSİAD toplantısında skandal sözler TÜSİAD'ın 'Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa' çalışmasının ardından düzenlediği YİK toplantısında ekonomist Daron Acemoğlu'nun diktatör benzetmesi tepkilere neden oldu.

