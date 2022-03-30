Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Son dönemde dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, içerideki sektörlerde çok farklı açılımları da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi turizm sektöründe yaşanıyor. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, Körfez ve Orta Doğu coğrafyasında gelirleri artırdı. Rusya'nın da Batı tarafından izole edilmesi, zengin oligarkları yeni arayışlara yönlendirdi. Her iki bölgenin zenginleri için tatilde Türkiye ön plana çıktı. Turizm sektörü de zengin Rus ve Arap turistlere hitap edecek yatırımlara ağırlık vermeye başladı.

İstanbul Sultanahmet’te 61 odalı ilk otelini 2016’da açan, bölgede Selçuklu ve Osmanlı tarzı konaklarla hizmet veren 12 Group bünyesinde faaliyet gösteren turizm işletmesi AJWA Otelleri, Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa köyünde 90 dönümlük alanda kervansaray konsepti ile turistlere hizmet verecek 98 oda + 10 mağara süiti bulunan resort otel AJWA Cappadocia’yı Temmuz 2021’de hizmete aldı. İnşaatın devam ettiği otelde 600 metrekarelik Kapadokya’nın en büyük mağara süiti de bulunuyor.

Geceliği 35 bin avro (560 bin TL) olan süitte, üç yatak odası, SPA, Türk Hamamı, yüzme havuzu ve diğer bütün lüks detaylar bulunuyor. Dev mağara süiti için helikopter pisti de yapacaklarını anlatan AJWA Otelleri Genel Müdürü Ali Türk, süit için rezervasyon talepleri de aldıklarını ifade etti. Türkiye'nin ve Kapadokya'nın imajını da ön plana çıkaracak ve sektörde gelirleri artıracak bir yatırıma imza attıklarını kaydeden Türk “Körfez, Avrupa, ABD ve Rusya’da tanıtımlar yapıyoruz. Birinci hedef kitlemiz çocuklu aileler” dedi. Otellerinde alkol kullanılmadığını anlatan Türk, oda sayısının da 150’ye kadar çıkabileceğini söyledi.

JAPONLARA ÖZEL SAKURA FESTİVALİ

Üç ayrı binadan oluşan Kapadokya’daki otelde; mescit, 2 bin metrekarelik Kapadokya’nın en büyük mağara etkinlik salonu, SPA, kapalı yüzme havuzu, mini hayvanat bahçesi, meyve ağaçları ve sebze toplama alanları bulunuyor. Kapadokya’daki otelde oda fiyatları 170 ila 260 avro arasında değişiyor. Otelde ayrıca Japon turistler için ekilen yüzlerce Sakura ağacı sebebiyle festival de yapılacak.