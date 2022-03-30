Türkiye Gazetesi

Dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya ile Ukrayna müzakereleri piyasalarda olumlu bir havaya neden oldu. Küresel piyasalardaki rahatlama ile altın ve petrolde sert düşüşler yaşandı. Yaşanan düşüşlerin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Araç sahiplerinin beklediği indirim ise geldi. Dün geceden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Gelen indiriminin ardından “Motorinin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi?” soruları sorulmaya başlandı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE İNDİRİM! MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL OLDU?

Brent petroldeki gerileme ile dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi.

30 MART BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

30 MART MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Petrolün varil fiyatı düştü: Motorin ve benzine çok büyük indirim kapıda! Petrol fiyatlarının bugün yüzde 4 değer kaybetmesinin ardından gözler indirim haberlerine çevrildi. Geçen hafta 120 dolara çıkan petrol fiyatları saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar indi. Dolayısıyla petrolün varili 110 dolarken motorin ve benzinin 18 lira olması, düşüş sonrasıfiyatlarında büyük çaplı bir indirimin olacağı sinyalini verdi.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: 23 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatının tekrardan 118 dolara kadar çıkması akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam haberi ise geldi. Gelen son bilgiye göre, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 1 litre benzin kaç TL oldu? Yapılan son zamda motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam yapıldı. Öte yandan daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS gelen zammı yine duyurmadı. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum…

Benzin ve motorine zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli: Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Benzin fiyatlarına gelen zamların ardından araç sahiplerinin birinci gündem konusu akaryakıt fiyatları oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Brent petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden olmuştu. Petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansırken, 20 Mart gecesi motorine bir zam daha gelmişti. Peki motorine zam gelecek mi? Benzine zam yapıldı mı? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Alınan son bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,67 lira, motorine ise 1,60 lira zam gelecek.