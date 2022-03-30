Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde olumlu bir hava oluşmuş ve bu piyasalara yansımıştı. Yükselişte olan Brent petrol ise olumlu hava ile 100 dolara kadar çekilmişti. Yaşanan düşüşün ardından motorine 1,55 lira indirim gelmişti. Yapılan indirimin ardından bir indirim daha geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk indirim geliyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgide "Bu geceden itibaren motorinde 88 kuruşluk indirim söz konusu" ifadesini kullandı.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Motorine son olarak bugün itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Rusya, Rivne bölgesinde bir petrol deposunu vurdu Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi. Saldırı sonucu bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Küresel piyasalara Dolmabahçe dopingi! Altın ve petrol sert çakıldı: Düşüşler hızlandı Uluslararası piyasalar Rusya-Ukrayna arasında Türkiye’de yapılacak olan barış görüşmelerine odaklanmıştı. Dolmabahçe’de gerçekleşen müzakereler sonrası taraftarlardan peş peşe açıklamalar geldi. Savaşın başlamasıyla hızla yükselişe geçen ons altın ve brent petrol fiyatları taraflardan gelen açıklamalar sonrası düşüşe geçti. Özellikle Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ‘Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernihiv’de operasyon duracak’ açıklaması petrol ve altının çakılmasına neden oldu. Peki altın fiyatları ne kadar? Brent petrol kaç TL? İşte güncel altın ve petrol fiyatları…

Petrol çakıldı indirim gözüktü! Motorine büyük indirim: Bu akşamdan itibaren geçerli Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul’da gerçekleşmesi piyasalarda rahatlama havası oluşturdu. Piyasalardaki bu rahatlama ise brent petrol fiyatlarını vurdu. Geçtiğimiz haftalarda 122 dolara kadar çıkan brent petrol varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü. Brent petroldeki bu düşüşle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki benzine indirim gelecek mi? Motorine indirim geldi mi? Benzinin litresi kaç TL? Akaryakıta indirim gelecek mi? Gelen müjdeli habere göre, bu geceden itibaren motorine 1,55 TL indirim gelmesi bekleniyor. Peki indirim akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte benzin ve motorinde son durum…