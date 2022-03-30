Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memişi, son aylarda artan manipülasyonlara dikkat çekerek yatırımcıları köpük, anlık yükseliş ve düşüşler için uyardı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle belirsizliğin hakim olduğu piyasalarda olumsuz hava İstanbul’da gerçekleşen müzakereler sonrası dağıldı. İslam Memiş, müzakereleri ardından sert düşüşe geçen petrol, dolar ve altın fiyatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“DOLAR ALANLARA GEÇMİŞ OLSUN”

İstanbul’da gerçekleşene barış müzakereleri sonrası döviz ve emtia fiyatlarında sert düşüş sonrası altın piyasalarının da düşüşlerin yaşandığı piyasada son durumu değerlendiren İslam Memiş şu ifadelere yer verdi:

''Yatırımcıları sık sık yüksekten maliyet yapmamak konusunda uyardım. Geçtiğimiz hafta ons altın 1.960 dolar gram 940 TL seviyesine yükseldiğinde bu fiyattan alım yapmanın mantıksız olduğunu söyledim. 900 lira üstünden gram altın, 12 lira üzerinden gram gümüş, 1.900 dolar üstünden ons altın, 25 liradan ons gümüş ve 14,80 seviyesinden dolar alanlara geçmiş olsun.''

“SAVAŞ BAHANESİYLE MANİPÜLASYON YAPIYORLAR”

''Savaş bahanesiyle çok güzel manipülasyon yapıyorlar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasaydı onlar para kazanamayacaktı. Kısa vadeli al sat yapanlar olmasaydı Londra'daki baronlar para kazanamayacaktı. Oturdukları yerden çok güzel bir şekilde para kazanıyorlar. Siz yüksekten maliyet yapanlar ekmeklerine yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz. Bir köpük ve balon oluşumu vardı savaş manipülasyonuyla millete yüksekten mal çaktılar.''

KÖPÜK DAĞILDI

İslam Memiş müzakerelerin ardından köpüğün dağıldığı dikkat çekerken piyasanın son durumu şu şekilde yorumladı:

''Dolar kuru 14,61 TL, gram altın 904 TL, gram euro/dolar paritesi 1,11, ons altın 1923 dolardan işlem görüyor. Savaş süreci bitmez. Bu süreç kontrollü bir şekilde 2-3 yıl devam eder. Düne kadar patlamalarla ve sıcak çatışmalarla fiyatları yükselttiler dün ise ateşkes haberleri, Zelenski - Putin görüşmesi gibi haberlerle düşürdüler. Manipüslasyon piyasasındayız. İnsanları al sat yaptırarak elindeki varlıkları almaya çalışıyorlar. 2020 yılında bu yana enflasyonla insanları fakirleştirirken şimdi de kısa vadeli işlemlerle elindekilere göz diktiler. Siz kazandığınızı düşünürken onlar daha büyük kazanıyor.''

DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDECEK

''Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. Fiyatlar çöktü. Sert bir şekilde geriliyor ve düşüş daha devam edecek. Son aylarda sürekli olarak kademeli alımlardan bahsediyorum. 900 TL üstünden gram altın almanın mantıksız olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Alım seviyesi 880 -900 TL arası yani bugündür. Gram altın savaş fiyatlaması nedeniyle 960 seviyelerinden 892 TL seviyesine indi. Gram altın için 850 - 900 TL bant aralığı alım fırsatıdır. Ben bu fiyattan alırım dört haneli rakamı yani 1.450 TL olmasını beklerim.''

YATIRIMCIYA GÜMÜŞ TAVSİYESİ

İslam Memiş geçtiğimiz hafta merkez bankalarının kontrollü bir şekilde emtia fiyatlarında düşüşe izin vermediğini ve yatırımcıyı dolarda tutmaya çalıştığını söylerken yüksek enflasyon ve savaş belirsizliğinde yatırımcının alım fırsatlarını iyi okuması gerektiğini ifade etmişti. Daha önce sık sık 12 TL üzerinden gram gümüş ve 25 TL üzeriden ons gümüş almanın doğru olmadığını vurgulayan Piyasa uzmanı 24,40 seviyesinden kademeli alımlar başlanabileceğinin altını çizerken ''Ons gümüş fiyatından 23,80 - 24,40 bandı alım seviyesidir'' dedi.

İslam Memiş sosyal medya hesabında da gümüş hakkında ''Size bir sır vereyim; Yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar. Bir gecede ansızın 10 dolar yükseltecekler. O gün size satabilirsiniz diyeceğim. 2 gün sürecek. Bu yazdığımı not alabilirsiniz. Yalancı bir baharın içindeyiz. Bu fiyatlar kalıcı olmayacak. Bu hafta alım yapın'' değerlendirmesinde bulundu.

DÜŞÜŞLER KISA VADELİ

Kademeli alım yapan vatandaşları uyarsa İslam Memiş ''Bu düşüşlerin kısa vadeli olacağı göz önünde bulundurmalı. Bu olumlu rüzgarın geçici olacağını bilmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır. Bu haftayı alım yapmak için iyi değerlendirin'' dedi.

İslam Memiş yaz aylarını işaret ederek uyardı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonrasında piyasalardaki düşüş yatırımcıyı sevindirdi. Dolar ve altında düşüş yaşanırken borsa ise yükselişe geçti. Bahar havasının geçici olduğunu söyleyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaz aylarını göstererek piyasalarda yeni zirveler görüleceğine söyledi.