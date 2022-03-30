Türkiye Gazetesi

İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri piyasaları olumlu şekilde etkilemiş durumda. Heyetler bazı konularda uzlaşma sağlarken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılmasına yönelik karar alındığını duyurdu. Açıklamaların ardından altın fiyatlarında düşüşler görüldü. Peki altın fiyatları düştü mü? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar? İşte 30 Mart güncel altın fiyatları…

SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Müzakerelerden olumlu sonuçların çıkmasıyla piyasalarda rahatla oldu. Savaşın etkisiyle oluşan baskının azalmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Geçtiğimiz güne 1922 dolardan başlayan ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

İşte güncel altın fiyatları;

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 905,80 liradan alınıyor ve 906,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.472,00 liradan alınıyor, 1.489,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.944,00 liradan alınıyor, 2.980,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.879,00 liradan alınıyor, 5.940,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Rusya ve Ukrayna müzakerelerine ilişkin olumlu tablo yatırımcıların "güvenli liman" olarak nitelendirilen altına olan talebi azaldı. ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin gücünü korumasıyla ülke merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadeleye yoğunlaşacağı ve daha agresif bir şekilde para politikalarında sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, bu durum tahvil faizlerinin yükselmesine ve altının ons fiyatının gerilemesine neden oldu. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketlerin yatırımcı risk algısının şekillenmesi açısından önemini koruduğunu vurguladı. Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Araç sahipleri dikkat! Motorine bir indirim daha geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak Dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya ile Ukrayna müzakereleri sonrası Brent petrolün varil fiyatı 100 dolara kadar gerilemişti. Yaşanan gerilemenin ardından motorine 1,55 lira indirim yapılmıştı. İndirim pompaya yansırken bir müjdeli haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim geliyor.

Rusya, Rivne bölgesinde bir petrol deposunu vurdu Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi. Saldırı sonucu bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Küresel piyasalara Dolmabahçe dopingi! Altın ve petrol sert çakıldı: Düşüşler hızlandı Uluslararası piyasalar Rusya-Ukrayna arasında Türkiye’de yapılacak olan barış görüşmelerine odaklanmıştı. Dolmabahçe’de gerçekleşen müzakereler sonrası taraftarlardan peş peşe açıklamalar geldi. Savaşın başlamasıyla hızla yükselişe geçen ons altın ve brent petrol fiyatları taraflardan gelen açıklamalar sonrası düşüşe geçti. Özellikle Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ‘Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernihiv’de operasyon duracak’ açıklaması petrol ve altının çakılmasına neden oldu. Peki altın fiyatları ne kadar? Brent petrol kaç TL? İşte güncel altın ve petrol fiyatları…