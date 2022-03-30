Türkiye Gazetesi

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıntılar geliyor...