Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli’nin yatırım maliyetinin 1 milyar 245 milyon dolar, yıllık işletme maliyetinin de 35 milyon dolar olarak hesaplandığına işaret ederek “Biz, geçen yıl, araç garantisini karşılamadığı için 498 milyon lira işletmeciye katkıda bulunduk. Eğer biz Avrasya Tüneli'ni işletseydik, zaten 519 milyon lira harcama yapmış olacaktık ve bu, devletin kasasından çıkacaktı. Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor” dedi.

82 MİLYON DEFA KULLANILDI

“Avrasya Tüneli, bugüne kadar 4,8 milyon farklı araç tarafından 82 milyon defa kullanılmıştır” diyen Karaismailoğlu, bu araçların yüzde 93'ünün otomobil, yüzde 7'sinin minibüs olduğunu, ortalama günlük kullanımın 50-55 bin araç olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, 2026'da minimum trafik garanti sayısına erişilmesinin öngörüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti: "Bu yıldan sonra kamu, gelir paylaşımı yöntemiyle gelir elde etmeye başlayacak. 2039'a gelindiğinde, kamu ödediği tüm garantileri geri almış olacak. 31 Ocak 2042 itibarıyla kamu, borçsuz, masrafsız, işler vaziyette yatırım varlığının sahibi olacak ve bütün gelir kendisine ait olacak. Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır."

BEŞ YILDA 8,1 MİLYAR KATKI

Bakan Karaismailoğlu, Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin 2021’de 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre düşüşüyle oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde ettiklerini, bunun sonucunda projenin ülke ekonomisine beş yıllık katkısının 8,1 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, analizlere göre, Avrasya Tüneli’nin geçen yıl bir saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin de etkisiyle, günlük çift yönlü seyahatlerde, her bir kullanıcıya ortalama 137 lira getiri sağladığını belirtti. Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin kullanımıyla beş yılda toplam 50 bin ton emisyon azalımı gerçekleştiğini vurgulayarak, bu miktarla, bir ağacın yılda 25 kilogram karbondioksiti emdiği düşünüldüğünde, yaklaşık iki milyon ağacın üstleneceği göreve eş değer tasarruf edildiğini bildirdi.

Avrasya'dan beş yılda 77 milyon araç geçti Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından kara yoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'ni 5 yıllık sürede 77 milyonun üzerinde araç kullandı.