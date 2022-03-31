Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere "Ekilmedik tek karış yer kalmasın" çağrısını yinelerken, atıl arazilerin tarıma ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Tarımda atılacak kritik adımlar şöyle:

1- Çiftçi bilgilendirilecek: Hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek için yüzde 75 hibe verilmesi kararlaştırıldı. Hibe ve mazot desteği gibi konularda çiftçi ve arazi sahipleri bilgilendirilecek.

2- Toplulaştırma yapılacak: Bazı bölgelerde arazi toplulaştırmasına gidecek. Tarım arazilerinin miras ve satış yolu ile bölünmesi önlenecek.

3- Arazi bankacılığı geliyor: Hollanda, İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve Kanada gibi ülkelerde arazi bankacılığı konusunda uygulanan modellerden uygun olanı ülkemizde de geliştirilecek. Bu yolla alım satım kolaylaştırılırken, eldeki arazilerin genişletilmesinin önü açılacak.

4- Sözleşmeli tarım yaygınlaşacak: 2020’de 193 bin üretici 8,7 milyon dekar alanda sözleşmeli üretim yapmıştı. Yakında Meclis’e gelecek paketle, uygulama genişleyecek.

5- Hazine arazisine kira: Tarımsal açıdan verimli hazine arazileri, 31 Aralık 2019 tarihinden önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullananlara cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

Un var, yağ var, şeker var... Tarımda sıkıntı yok! Savaş, pandemiden ağır yaralı çıkan dünyayı yeni bir cenderenin içine soktu. Tahılda ithalata bağımlı ülkeler zorda. Özellikle Afrika ve Orta Doğu, risk altında. Gıda savaşları kapıda. Türkiye'nin tarımda kendine yeter bir ülke olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri “Üretimi artırmalıyız. Dünyaya gıda ve tarım yön verecek. Doğru stratejiyle ön plana çıkarız” diyor.

Putin buğdayı silah olarak kullanabilir Rusya'nın buğday ihracatında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Tuğrul Çama, "Köşeye sıkışan Putin, gazda olduğu gibi hububatta da tüm dünyanın boğazını sıkar" dedi.