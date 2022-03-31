Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 81 ilin tamamında 1.500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacaklarını belirterek “Bunun tamamını hibe olarak bu alanda yatırım yapacak firmalarımıza vereceğiz. Böylece bir yıl içinde Türkiye’yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız” dedi.

"DÜNYANIN YILDIZI OLACAK"

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nın açılışında konuşan Varank, fuarın yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom araç Togg olacağına işaret ederek “Togg bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan biri olacak” diye konuştu.

Togg ile beraber diğer global markaların Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarının da devam ettiğini belirten Varank “Ford’un bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırımı var. Bu ay itibarıyla Kocaeli’de tam elektrikli ticari araç üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Yeşil Mutabakat sürecinin Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmesi gerektiğini söyledi.

TOGG'A YOĞUN İLGİ

Yerli otomobil Togg, ATO Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Türkiye’de ilk defa görücüye çıktı. Zirve katılımcıları Togg’a yoğun ilgi gösterdi. Togg’un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken fabrikanın inşası da hızla devam ediyor.

TOGG'da robotlar provalara başladı! Yerli otomobil TOGG için sayılı günler kaldı. TOGG fiyatı, TOGG özellikleri merakla araştırılırken heyecanlandıran video TOGG'un üretildiği Gemlik'teki tesisten geldi. Yerli otomobilin seri süretime geçeceği tesiste gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.