Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki düşüşle ‘Benzin ve motorine indirim gelecek mi?’ soruları araştırılmaya başlandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı Brent petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarını derinden etkilemişti. Atılan diplomasi adımları ile piyasalarda rahatlama havası oluşmuş durumda. Piyasalardaki bu rahatlama pompaya da yansıyor. Geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 55 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Yapılan indirimin ardından bugünden geçerli olmak üzere 88 kuruşluk bir indirim daha geldi. Peki motorin fiyatları ne oldu? Motorin kaç TL? Benzinin litresi ne kadar? Motorine indirim geldi mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petroldeki düşüş benzin ve motorine indirim olarak geri döndü. 30 Mart Çarşamba 00:00’dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim yapılmıştı. Yapılan indirimin ardından bir indirim daha geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha geldi. Böylece motorine iki günde 2,43 TL’lik indirim yapılmış oldu.

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü. Petroldeki düşüşün hemen ardından beklentiler yanıltmadı ve benzine 1,55 TL'lik indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen indirimlerin ardından Ankara, İzmir ve İstanbul’daki motorin ve benzin fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel il il akaryakıt fiyatları…

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Rusya, Rivne bölgesinde bir petrol deposunu vurdu Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi. Saldırı sonucu bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Küresel piyasalara Dolmabahçe dopingi! Altın ve petrol sert çakıldı: Düşüşler hızlandı Uluslararası piyasalar Rusya-Ukrayna arasında Türkiye’de yapılacak olan barış görüşmelerine odaklanmıştı. Dolmabahçe’de gerçekleşen müzakereler sonrası taraftarlardan peş peşe açıklamalar geldi. Savaşın başlamasıyla hızla yükselişe geçen ons altın ve brent petrol fiyatları taraflardan gelen açıklamalar sonrası düşüşe geçti. Özellikle Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ‘Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernihiv’de operasyon duracak’ açıklaması petrol ve altının çakılmasına neden oldu. Peki altın fiyatları ne kadar? Brent petrol kaç TL? İşte güncel altın ve petrol fiyatları…

Petrol çakıldı indirim gözüktü! Motorine büyük indirim: Bu akşamdan itibaren geçerli Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul’da gerçekleşmesi piyasalarda rahatlama havası oluşturdu. Piyasalardaki bu rahatlama ise brent petrol fiyatlarını vurdu. Geçtiğimiz haftalarda 122 dolara kadar çıkan brent petrol varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü. Brent petroldeki bu düşüşle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki benzine indirim gelecek mi? Motorine indirim geldi mi? Benzinin litresi kaç TL? Akaryakıta indirim gelecek mi? Gelen müjdeli habere göre, bu geceden itibaren motorine 1,55 TL indirim gelmesi bekleniyor. Peki indirim akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte benzin ve motorinde son durum…