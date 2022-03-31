Türkiye Gazetesi

Özbekistan ziyaretinin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan sondakika gündeme ilişkin kiritik mesajlar verdi.

Milyonlarca çalışan Temmuz ayında askeri ücrete ikinci zam beklentisi yapılacağı iddiası ile heyecanlanmıştı. Peş peşe gelen açıklamalar iddiaları yalanlasa da asgari ücrete ikinci zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu.

BAKAN BİLGİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Bir kaç gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iddialara yönelik açıklama yaparak Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50'nin üzerinde attırdıklarını ve bu günlerde bu tartışmayı anlamlı bulmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 'yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam." diyerek asgari ücret zammı beklentisine son noktayı koyan bir açıklamada bulundu.

'ASGARİ ÜCRETTE ZAM VAKTİ ARALIK AYI'

Erdoğan "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu." diye konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR GELİŞME OLURSA DÜŞÜNÜLÜR"

Asgari ücretin enflasyona ezilmesi halinde ise vatandaşı zor durumda bırakmayacaklarının altınız çizen Erdoğan, "Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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