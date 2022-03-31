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Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması
31.03.2022 - 14:54 | Son Güncelleme: 31.03.2022 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : BAKAN BİLGİN,
842712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/842712.aspx
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