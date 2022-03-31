Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin ardından altın fiyatlarında gerileme yaşanmıştı. Altındaki bu düşüş ise yatırımcıları heyecanlandırmış ve ‘Alım için bir fırsat mı?’ sorusunu kafalarda oluşturmuştu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak "Bekleyin, bu fiyattan altın almayın" dedi. Altında iki etkene dikkat çeken İslam Memiş, altında alım rakamını açıkladı.

“BU RAHATLAMA KISA SÜRELİ”

Bu rahatlamanın kısa süreli olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, "Şunu unutmamak lazım ciddi bir resesyon linki var. Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ALIM YAPMAYA HAZIR OLUN”

Daha önceki “Gram altında 900 lira, gümüşün gramında 12 liranın üzerinde almam. Aşağı sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım” sözlerini hatırlatan Memiş, altındaki düşüşün süreceğini belirterek, "İkinci yüzde 25'lik alım için hazır mısınız?" sorusunu sordu.

Ons altın için 1.900 dolar, ons gümüşte 25 dolar üzerinde almayacağını belirten İslam Memiş, yüzde 25 kademeli alım için 'hazır olun' mesajını verdi.

"YA DÜŞECEK, YA DA SERT YÜKSELECEK"

Altın alımı için yeni alım fırsatların doğacağını İslam Memiş, “Bir aylık süreçte 900 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımı yapmayın dedim. Korku ve panik yok, daha alt seviyelerde alma imkanınız olabilir demiştik. Bu fiyatlamalar normal. Manipülasyon piyasası var. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar. 900 lira altını alım fırsatı olarak görüyorum. 850 ile 900 arası gram altın için” şeklinde değerlendirmede bulundu.

YAZ AYLARINA DİKKAT!

"Dolar kurundaki geri çekilmeler de 14.80 altı kademeli alım için fırsat” diyen İslam Memiş, “Bunlar değerlendirilmeli. Yaz aylarında dolar, altın, gümüşte yeni zirveler görmemiz mümkün. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’ten altın tahmini: Bu hafta alın, artacak! Savaşın etkisiyle daha da istikrarsızlaşan piyasalarda, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri nedeniyle düşüşler devam ediyor. Belirsizliğin hakim olduğu piyasada düşüşün devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar ''Düşüş devam edecek mi?'' sorusuyla alım fırsatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Piyasalardaki son durumu değerlendiren Piyasa uzmanı İslam Memiş, altındaki yapılan operasyonlara dikkat çekerek düşüş trendinin kısa süreceğini, sırada gümüşün olduğunu söyledi.

İslam Memiş yaz aylarını işaret ederek uyardı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonrasında piyasalardaki düşüş yatırımcıyı sevindirdi. Dolar ve altında düşüş yaşanırken borsa ise yükselişe geçti. Bahar havasının geçici olduğunu söyleyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaz aylarını göstererek piyasalarda yeni zirveler görüleceğine söyledi.

İslam Memiş uyardı: Dolar, altın, Bitcoin'de kontrollü yükselişe geçildi İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakereleri bütün dünya için yeni bir umut oldu. Piyasalar, buradan çıkacak sonuca göre yönünü belirleyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son durumu, Bitcoin'deki ani artışı yorumladı.