Türkiye Gazetesi

Doğanlar Holding, “İklim Değişikliği” ve “Yeşil Dönüşüm” konularında küresel düzenlemelere en doğru şekilde hazırlanmak, iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi adına ortak akıl oluşturmak amacıyla düzenlenen Eko İklim Zirvesi, 30-31 Mart tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleşti. İklim değişikliğiyle mücadelede ülke ekonomisine katkı sağlayan çalışmalarıyla öne çıkan Doğanlar Holding; Biotrend Enerji ve Mobilya Grubu markaları Doğtaş, Kelebek ve Lova Yatak ile Eko İklim Zirvesi’nin DOĞA sponsoru oldu. Zirve, aynı zamanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarı olma özelliğine sahip.

Doğanlar Holding’in “Bu Bir Dönüşüm Hikayesi” adını verdiği standı, en çok gençler tarafından ziyaret edilen alanlardan biri oldu. Kurulan kiosk sayesinde, gençler CV’lerini yükleyerek iş başvurusunda bulunabilme fırsatını yakaladılar. Standın bir diğer ilgi çeken kısmı ise, atıktan nasıl enerjiye dönüştüğünü gösteren simülasyon oldu. Bununla birlikte ziyaretçilere, tükenen enerji kaynakları ve atıktan enerji üretiminin çevreye olan olumlu katkıları hakkında farkındalık oluşturuldu. Buna ek olarak Zirve boyunca işbirliği yapılan influencerlar aracılığıyla, alandaki gençlere organik atıktan enerji üretiminin önemini anlatan sohbetler düzenlendi. Çeşitli noktalara yerleştirilen plastik ve kağıt geri dönüşüm kutuları, sosyal sorumluluk kapsamında Biotrend Enerji Bergama Tesisi’ne gönderildi. Dönüşüm sonrası elde edilen gelir, Bergama Gökbeyli Ortaokulu’na bağışlanacak.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: Zirvenin ikinci gününde konuşmacı olan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Yakın zamanda her birimizin karbon ayak izi hesaplanacak. Karbon ayak izimizi azaltmak için birey olarak üzerimize düşenleri yapmalıyız. Holding olarak yaptığımız her işte temiz enerjiyi önemsiyoruz. Biotrend Enerji ile 2021 yılında 3,5 milyon ton atık bertarafı ile yaklaşık olarak 3,15 milyon ton CO2 emisyonu engelledik ve yüzbinlerce hanenin enerji ihtiyacını karşıladık” şeklinde konuştu. Kendi girişimcilik hikayesini ve markaları nasıl kurduklarını da izleyenlerle paylaşan Doğan, Holding olarak Balkan ve Afrika ülkelerindeki yatırımlarla ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Zirve boyunca büyük ilgi gören Doğanlar Holding’in standını Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kamu kurumu ve STK temsilcileri, dernek ve oda başkanları tarafından ziyaret edildi.