Türkiye Gazetesi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satışa çıkardı.

Piyasada yapılan spekülasyonlar nedeniyle çok farklı fiyatlarda satılan ayçiçek yağının litresinin 26 TL’ye gelmesi olumlu karşılandı.

VATANDAŞ TMO'YA GİTTİ

Piyasaya bakıldığında fiyatları uygun olan yağı almak için vatandaşlar TMO’ya gitti.

TMO'DAN AÇIKLAMA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ramazan ayı öncesinde hububat, pirinç ve bakliyatta herhangi bir arz eksikliğinin söz konusu olmadığını belirterek, "Hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur." dedi.

Pirinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktaları ile Tarım Kredi marketlerde satışa sunduklarını vurgulayan Güldal, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin fiyatının makul olduğu tüketiciler tarafından değerlendiriliyor ve bunlar yoğun rağbet görüyor. TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yapıyoruz. Ayçiçeği yağının 5 kilogramlık tenekelerde satışını Tarım Kredi marketlerde gerçekleştiriyoruz. Bu ürünü de piyasanın oldukça altında 129 liradan satışa sunduk. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlamış oluyoruz. Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği söz konusu değil, hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur."

TMO'dan yağ fiyatları açıklaması Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaklaşan ramazan öncesinde hububat ve bakliyat piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Güldal; "TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yapıyoruz. Ayçiçeği yağının 5 kilogramlık tenekelerde satışını Tarım Kredi marketlerde gerçekleştiriyoruz. Bu ürünü de piyasanın oldukça altında 129 liradan satışa sunduk." dedi.

Son dakika: Ayçiçek yağı ile ilgili TMO'dan yeni açıklama Ayçiçek yağı zamları ile buğday sorununun gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Rusya-Ukrayna problemi dolayısıyla aksayan gemi transferlerinin yeniden başladığını, stokların yeterli olduğunu ve aynı spekülasyonların geçen sene de yapıldığını hatırlatarak halkı rahat olmaya çağırdı.