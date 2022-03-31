Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 37 arttı. Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesi planıyla birlikte fiyatlardaki yükseliş devam ediyor.

FİYAT 7 MART'TA REKOR KIRDI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratların megavatsaat fiyatı 23 Şubat'ta 87,76 avrodan kapanmıştı. Bir gün sonra Rusya ordusu, Ukrayna topraklarına girdi. O gün doğalgaz fiyatları tırmanışa geçerek megavatsaat başına 130,66 avrodan kapandı. Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları sonucu bu rakamlar daha da yükseldi. Doğalgazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta bütün zamanların rekorunu kırarak 217,29 avroya ulaştı.

AVRUPA'NIN YÜZDE 40'I RUS GAZI KULLANIYOR

Rusya'nın, kendisine uygulanan yaptırımlara karşı enerji kaynaklarını rubleyle satacağı belirtildi. Bu plan sebebiyle yükseliş bugün de devam etti. TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı gün Türkiye saatiyle 19.20 itibarıyla düne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 121 avroya çıktı. Böylece, söz konusu savaşının başından beri Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 37 artmış oldu. AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. Bu tedarikin yaklaşık üçte biri Ukrayna'dan geçiyor.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Buna göre Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, yarın itibarıyla devreye girecek. Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombankta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği açıklandı.

ALMANYA VE FRANSA'DA RUBLE İLE ÖDEMEYE RET

Putin "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." ifadesini kullanmıştı. Bu arada, Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğalgazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetti.

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