Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Mart ayının başında 140 dolara dayanarak son 14 yılın rekorunu kırmıştı. İstanbul’daki müzakerelere kadar dalgalı seyir halinde olan petrol fiyatları barış müzakerelerinden savaşa ilişkin olumlu ilk sinyallerin çıkmasıyla birlikte düşüşe geçerek 112 dolardan 102 doları gördü. ABD ve AB’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımları artırmayı görüşmesiyle yukarı yönlü harekete geçen Brent petrol 29 Mart’ı 108 dolar seviyesinde kapattı. 30 Mart Çarşamba günü ise artışla başlayan Brent petrol fiyatları 111,44 dolardan kapattı.

Önceki günü yaptırım haberleriyle yükselişe geçerek 112 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol fiyatları 31 Mart Perşembe gününe düşüşle başladı.

Gün içinde en düşük 105,78, en yüksek 110,99 dolar seviyesini gören Brent petrol fiyatları, dünkü kapanışa göre yüzde 4,80 düşüş yaşayarak saat 07.50 itibarıyla 106,07 dolardan işlem görüyordu.

BİDEN'IN STRATEJİK REZERV HAMLESİ, BRENT PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Ancak akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın petrolle ilgili aldığı tarihi karardan sonra Brent petrol fiyatları yeniden çakıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarına karşı ABD'nin stratejik rezervlerindeki petrolü devreye sokacağını açıklayan Joe Biden, 6 ay boyunca 1 milyon varil petrolün serbest bırakılacağını duyurdu. Biden'ın bu açıklamalarının ardından Brent petrol 105,27 dolar seviyesine kadar geriledi.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Brent petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında indirim anlamına geliyor. 30 Mart ve 31 Mart’ta petrol fiyatlarındaki düşüş sonucunda yurt içi piyasada akaryakıt fiyatları da düştü. Motorine üst üste iki indirim geldi. Brent petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisi oluştu. Brent petroldeki yüzde 5'lik düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

31 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

30 Mart gece yarısından itibaren gelen 1,55 TL indirimin ardından motorine üst üste ikinci indirim geldi. Son gelen indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 21 lira seviyesine gerilerken oluşan fiyatlar şöyle;

MOTORİN (Litre)

İstanbul: 21,15

Ankara: 21,25

İzmir: 21,27

BENZİN (Litre)

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

İstanbul: 19,69

Ankara: 19,78

İzmir: 19,80

Brent petrol kaç dolar oldu? 29 Mart brent petrol fiyatı ne kadar? İşte petrol fiyatlarında son durum Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan müzakereler öncesi Brent Petrol fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Dolmabahçe’de gerçekleşecek olan görüşmelere tüm dünya odaklanmış durumda. Brent petroldeki düşüş eğilimi ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrolün güncel fiyatı ne? İşte uluslararası piyasada petrol fiyatları…

Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Akaryakıtta indirim beklentisi Brent petrol fiyatındaki düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 139 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün 113 doların altını gördü. Brent petroldeki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Vatandaş “Akaryakıt fiyatları düşecek mi?” merak ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.