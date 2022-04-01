Türkiye Gazetesi

Tarımda planlı üretim için düğmeye basıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım alanlarında yapılacak üretimin belirli bir çerçeve içinde gerçekleştirileceğini kimin nereye ne ekeceğinin belli olacağını söyledi. Bakan Kirişçi tarımın yeni paradigmasının ülkenin ihtiyacı olan stratejik ürünlerin üretilmesi olacağını belirterek “Bitkisel üretim tarafı un, yağ, şeker... Bunlar stratejik ürünler, üretimine ağırlık vereceğiz. Aslında bu ürünler hayvansal ürünlerin de girdilerini oluşturuyor. Hayvancılık sektöründe yeme ihtiyaç var. Bitkisel üretimde kendimizi garanti altına aldığımızda aynı zamanda hayvansal üretiminde temel ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız” dedi.

KOTA BELİRLENECEK

Kirişci, tarım alanlarında yapılacak üretimin belirli bir çerçeve içinde gerçekleştirileceğini belirterek şunları kaydetti: “Yani kimin nereye ne ekeceğine birilerinin karar vermesi gerekiyor. Bunun adına planlı üretim diyebilirsiniz. Eğer biz ihtiyacımızdan fazlasını üretmeye kalkarsak bocalamış oluruz. Bunun da önüne geçecek tedbirlerimiz olacak. Üretimle ilgili kotalar getirilecek. Bu kotalar toprağın verimlilik ve bölgedeki su durumuna göre belirlenecek. Biz üreticiye kota sistemiyle diyeceğiz ki 'tarlanda ayçiçeği yetiştirebilirsin'. Kendi bölgemden örnek vereyim. Adana'da pamuk yetiştirildi. Adı beyaz altındı ama bugün onun yerini mısır aldı. Elbette mısır da bizim ihtiyacımız ama mısırın tükettiği suyu, mısırla pamuk arasındaki pariteyi, yani dünyada birim alandan elde etmiş olduğunuz değer bakımından baktığınızda ciddi bir farklılık var. Hangisine bizim daha çok ihtiyacımız var, hangisi katma değerli buna bakmamız gerekiyor. O hâlde biz bir liste yapacağız, üreticimizin önüne bir ekran çıkacak. Bunlar artık teknolojiyle son derece kolay çözümler.

ÜRETİCİYE FARK ÖDEMESİ

Tarımsal desteklere ilişkin de "fark ödemesi" yapılacağı müjdesini veren Kirişci "Kendi kanunumuzda bir fark ödemesi var. Fark ödemesi de üreticinin bir ürünü üretirken kendine olan maliyetiyle kendi refahını da üzerine koyduktan sonra bir de serbest piyasa düzeninde pazarda oluşan fiyatı var. Eğer ikisi arasındaki fark üreticinin aleyhine ise biz üreticiye 'senin burada, yani piyasa göre hesabının arasındaki fark senin aleyhine ise biz bunu karşılayacağız' diyeceğiz" ifadesini kullandı. Kirişci, tarım sigortalarına da değinerek, bu alanda dünyada olduğu gibi geliri garanti eden poliçelerin uygulanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Üretim yapılmayan tarım arazisi kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Kirişci "Bu, bir üretim seferberliği. Bizim bir mottomuz var: 'Sen üret yeter' Burada kastımız, sen üret gerisini unut" diye konuştu.

Un var, yağ var, şeker var... Tarımda sıkıntı yok! Savaş, pandemiden ağır yaralı çıkan dünyayı yeni bir cenderenin içine soktu. Tahılda ithalata bağımlı ülkeler zorda. Özellikle Afrika ve Orta Doğu, risk altında. Gıda savaşları kapıda. Türkiye'nin tarımda kendine yeter bir ülke olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri “Üretimi artırmalıyız. Dünyaya gıda ve tarım yön verecek. Doğru stratejiyle ön plana çıkarız” diyor.

İşin uzmanları anlattı! İşte tarımın kurtuluş reçetesi Pandemi, kuraklık ve savaşla yükselen gıda fiyatının çaresi doğru tarım politikalarında..