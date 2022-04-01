Türkiye Gazetesi

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı derken gıda ürünlerinin fiyatları katlandıkça katlandı. Ancak fiyatlardaki astronomik artışları sadece pandemi ve savaşa bağlamak mümkün değil. Hele ki Türkiye gibi bir tarım ülkesinde. Türkiye'de enflasyon son iki yılda yüzde 50'den fazla artış gösterirken tarım ürünlerindeki fiyat artışı bunun katbekat üzerinde. Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı Antalya'nın üretim üssü Kumluca'daki hal fiyatlarına bakınca "bu ne hâl" dememek elde değil. Pandeminin henüz yeni başladığı 30 Mart 2020 tarihinde 1,50 lira olan domatesin bugün hal çıkış fiyatı 14-17 lira, 1,80 lira olan salatalığın kilo fiyatı ise 6-7 lira. Aynı şekilde 5 lira olan biberin fiyatı 18, 2 lira olan patlıcanın fiyatı 18, 8 lira olan fasulyenin fiyatı 30 lirayı buluyor. Son 2 yılda fiyatların 8-10 kat arttığı dikkat çekerken, pandemi öncesindeki yıllık artışın yüzde 20 seviyesinde olduğu da görülüyor.

Sebze halinde fiyatlara müdahale eden çeteye operasyon Diyarbakır'da bir meyve sebze halinde faaliyet gösteren, hal içindeki diğer esnaf ve işletmelere müdahale edip tekel oluşturarak fiyatlara müdahale eden silahlı suç örgütüne yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar fiyatı 10 kat artıyor Tarladan 2 liraya çıkan salatalık, iki komisyoncu ve bir tüccarın elinden geçtikten sonra markete 16-18 liraya giriyor. Market kendi kârını üzerine koyarak kilosunu 25-30 liradan satışa çıkarıyor. Üretici ise “Biz direkt olarak markete ürünü satamıyoruz. Büyük bir rant var ve bu zinciri kırdırmazlar. Fiyatlar hallerde belirleniyor. Market de kârını koyunca fiyat bu oluyor” diyor.