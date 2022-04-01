Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Pandemi döneminde Avrupa ve ABD’de üretimin durduğunu ifade eden Kiğılı “Pandeminin etkisini yitirmesiyle geçtiğimiz sene haziran ayında yeniden üretim başladı. Ancak inanılmaz bir talep geldi. Arz üretimi karşılamayınca fiyatlar yükseldi. ABD 400 milyona yakın bir nüfus. Buradan talep Vietnam’a değil bize geliyor. Talep o kadar çok ki yetişemiyoruz. Üretim yetersiz kalıyor. Van, Batman, Muş, Şanlıurfa, Tokat ve Çorum'da KOBİ’ler bize üretim yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Muş’ta bir kot pantolonu üreticisiyle görüştük. Buralarda üretip yurt dışına ihraç ediyoruz. Üretimi artırmamış şart. Devlet üretim için 6. ve 7. bölgeler için vergi, sigorta arazi desteği gibi teşvikler veriyor. Türkiye’nin önü çok açık. Dünya Türk’ün gücünü görecek” dedi.

RUSLAR BİZİ ÇAĞIRIYOR

Kiğılı, hazır giyim sektörü olarak yakın dönemde rahatlıkla aylık 2 milyar dolar yıllık 24 milyar dolar ihracata ulaşabileceklerini söyledi. Rusya Ukrayna savaşının sektöre etkilerini de değerlendiren Kiğılı “Önceden Rusya’da AVM’ye girmek hayaldi. Rusya’dan şu an inanılmaz talep geliyor. AVM kira fiyatlarını yarı yarıya indirdiler. Birçok marka Rusya’ya girecek. Tabii kendimizi sağlama almamız gerekiyor” diye konuştu.

TEKNOLOJİYE 50 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPACAK

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, dört alanda teknolojiye 50 milyon lira yatırım yapacaklarını söyledi. “QualisICT Teknoloji” yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri aracılığıyla bütün süreçleri optimize ederken “Octopus Teknoloji” ekran yönetimini yapay zekâyla bütünleştirip kişiye özel fırsatlar sunmayı, “Q-Soft Teknoloji” ise tekrarlayan iş süreçlerini 7/24 yönetmeyi mümkün kılıyor. Kiğılı ayrıca Metaverse evreni için de yatırım yapacak.

Ev tekstili 10 milyar dolara koşacak Ev tekstilinde dünyanın ikinci büyük fuarı HOMETEX, 17 Mayıs’ta kapılarını açacak. 600’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, 3,2 milyar dolarlık ev tekstili ihracatına yüzde 25-30 katkı sağlayacak.