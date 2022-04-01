Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile birlikte Avrupa ve ABD'den siparişler Türkiye'ye kayıyor. Türkiye Çin'e alternatif olarak öne çıkarken, yeni yatırımlarla dünyanın üretim üssü olmaya hazırlanıyor. Yatırımın yeni adresi ise İstanbul Havalimanı bölgesi. Halka açık ihale ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan 2,1 milyar TL'ye, bugüne kadar tek seferde en yüksek bedelle alınan Arnavutköy Yassıören Proje Alanı, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ne dönüşüyor.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı’nın hemen yanında devreye alınan proje ile 35 bin doğrudan, 100 bin dolaylı istihdam sağlanması hedefleniyor. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, 500 bin metrekare alandan oluşan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nin İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında yer aldığını, “çevre ve enerji dostu” bir proje olarak hayata geçirildiğini söyledi. Yeltekin, arsaların hepsinin “yarın inşaata hazır” sanayi parselleri olduğunu belirterek, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Havalimanına yakınlığı nedeniyle sadece sanayi değil, yaşayan bir bölge hedeflediklerini aktaran Yeltekin, şöyle devam etti: Türkiye'nin katma değerini artıracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Doğrudan 35-40 bin, dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayacak Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu’nun da yanında. Ayrıca, içinde hızlı tren istasyonu da bulunacak. Değerli ulaşım akslarının merkezinde konumlanan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nin içerisinde otelden akaryakıt istasyonuna, yeme içme merkezinden mağazalara kadar birçok tesis yer alacak. Aynı zamanda bir eğitim kampüsü görevi de görecek. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nde üretim yapmak için çok sayıda önde gelen şirketten talep aldık. İstanbul için yüksek teknoloji üretimi gibi bacasız sanayi bir gereklilik. Sanayii ile öne çıkan Türkiye, geçen yıl ihracatını tarihte ilk kez 200 milyar doların üzerine çıkardı. Bu rakamları daha da yukarı çekmek için biz de bir vizyon ortaya koyduk. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal da Türkiye'nin sanayi, istihdam, ihracat noktasında yatırım yapması gerektiğine vurgu yaparak “Nitekim Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nde yaptığımız çalışmada ciddi bir talep olduğunu gördük. Sene sonuna kadar projede süreç başlamış olacak” diye konuştu.

Organize büyüme... Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra üretim ve istihdamda Son 20 yılda çok sayıda fabrika ve tesis, devlet desteğiyle ülkeye kazandırılırken, OSB, sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde ciddi yatırımlar yapıldı. 2002’de sadece 192 Organize Sanayi Bölgesi olan Türkiye’de, şu anda OSB bulunmayan il kalmadı. Sadece son iki yılda kazandırılan 21 OSB ile birlikte Türkiye’deki OSB sayısı 332’ye, işletme sayısı da 44 bin artışla 55 bin 562’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl OSB'ler 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı.