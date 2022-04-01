Türkiye Gazetesi

Hükümet vatandaşın cebini rahatlatmak için temizlik ürünleri de dahil temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdi.

Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu KDV oranı değişen ürünler kapsamında yer alırken bugün itibarıyla indirimlerin yansıtılması bekleniyor. KDV indirimini uygulamayan firmalara ise cezalar kesilecek.

İNDİRİMDEN ÖNCE FİYATLAR ARTIRILDI MI?

KDV indiriminden hemen önce bazı market ve markalar fiyatları yukarı çekerek fahiş kar elde etmek için fırsatçılığa soyunmuştu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özellkle ıslak mendil, bebek bezi, kağıt havlu, bazı deterjanlar, yumuşatıcılar, yüzey temizleyicilerde fiyat değişikliği olduğuna dair tüketicilerden tepkiler geliyor" diyerek durumu teyit etti.

Ağaoğlu, "Tüketiciler etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkat etmeli. Fotoğraflayın, belgeleyin ve bunu cuma günü yapılan etiket değişikliği ile birlikte ilgili bakanlığa iletin. Cimer var, alo 175 var. Çok kolay artık şikayet etmek" diye konuştu.

BAKAN MUŞ: EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'da, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" demişti.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

KDV indirimi öncesi fırsatçılar yine sahnede! Fiyatlar iki katına çıktı Hükümetin temizlik, hijyen ürünleri, turizm harcamaları ve yeme içme hizmetlerinde KDV indirimi kararının ardından fırsatçılar da harekete geçti. Hükümet KDV indirimi ile 35,5 milyar liralık feragat da bulunurken fırsatçılar ise fiyatları şişirerek iki katına çıkardı.