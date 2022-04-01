Türkiye Gazetesi

İslam Memiş İstanbul’da gerçekleşen 'barış müzakereleri' ardından yaşanan düşüşün kalıcı olmadığını, belirsizliğin devam ettiği manipülasyon piyasalarındaki sert düşüşün alım için bir fırsat olduğunu değerlendirirken orta ve uzun vadeli yatırımcının kademeli alım yapmasını tavsiye etti. İşte İslam Memiş'ten mart ayı enflasyon rakamları öncesi dolar ve altın yorumu.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR UYARISI

Jeopolitik gerginlik sürerken altın ve dolar/TL kuru dalgalanmaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2022 yılında istikrarsız piyasaların devam edeceği konusunda yatırımcıyı uyarırken şu sözlere yer verdi:

''Rusya ve Ukrayna taraflarının pozitif yöndeki açıklamaları küresel piyasalarda pozitif havayı ve geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Ancak dalgalanmalar devam ediyor. Örneğin açıklamaların ardından brent petrol fiyatı 103 dolar seviyesine kadar gerilerken tekrar 112 dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Ons altın, gram altın, gümüş gibi emtia fiyatlar hızlı bir şekilde geriliyor daha sonra tekrar sert bir şekilde yükseliyor. Özellikle 3 aydır 2022 yılında çok büyük manipülasyonlar olacak, sağlık fiyatlamalar görülecek diye hatırlatmalar yapıyorum. Yine tekrar ediyorum. 2022 yılı oldukça karışık bir yıl olacak. Hem aylık bazda hem yıllık bazda dalgalı bir seyirde gerçekleşen fiyatlamalar göreceğiz. Bir yandan merkez bankaları faiz arttırımı yapıyor diğer yandan enflasyon artıyor. Jeopolitik riskler patlak vermeye devam ederken sosyal medya operasyonları ile oluşturulan kaos ve bilgi kirliliği yatırım araçları üzerinde etkili oluyor''

''ÖYLE BİR TAKTİK VERECEĞİM Kİ...''

İslam Memiş vatandaşları geniş makas aralığından işlem yapan bankalara karşı uyardı. Fahiş fiyatlar konusundan yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

''Son aylarda agresif piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte bankaların makas aralığında ciddi bir açık var. Yatırımcılar bu konuda büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bankalardaki hesap hareketlerinde görülen günlük alım satım bankaların dikkatini çekiyor. Türkiye’de her gün milyonlarca kişi banka üzerinden milyar TL’lik alım satım yapıyor. Bunu gören bankalar 5 liralık makası 10 liraya, 10 liralık makası 20 liraya açıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de bankaların makas aralığı hakkında bilgiler verdim, fahiş fiyatlar uygulandığı, haksız kazançlar olduğunu bizzat ilettim. Henüz bir gelişme olmadı. Bu konuyu çözmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Son kez resmi olarak bu geniş makas aralığını masaya taşıyacağım. Yine sonuç alamazsak öyle bir taktik vereceğim ki 'bu zamana kadar neden bunu yapmamışız' diyeceksiniz''

Yatırımcılara ‘Altın almaya hazır olun’ diyen İslam Memiş kritik fiyatı verdi! Mart ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen gram altın 968 TL’ye çıkarak 2022’nin en yüksek seviyesini görmüştü. İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çıkan barış umudu ise piyasalarda rahatlama oluşturdu. Gram altın 909 lira çeyrek altın ise 1486 liradan satılıyor. İslam Memiş, "Ben olsam bu fiyatlardan altın almazdım" diyerek yatırımcılara alım fiyatını vererek “Hazır olun” mesajını verdi.

İslam Memiş’ten altın tahmini: Bu hafta alın, artacak! Savaşın etkisiyle daha da istikrarsızlaşan piyasalarda, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri nedeniyle düşüşler devam ediyor. Belirsizliğin hakim olduğu piyasada düşüşün devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar ''Düşüş devam edecek mi?'' sorusuyla alım fırsatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Piyasalardaki son durumu değerlendiren Piyasa uzmanı İslam Memiş, altındaki yapılan operasyonlara dikkat çekerek düşüş trendinin kısa süreceğini, sırada gümüşün olduğunu söyledi.

İslam Memiş yaz aylarını işaret ederek uyardı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonrasında piyasalardaki düşüş yatırımcıyı sevindirdi. Dolar ve altında düşüş yaşanırken borsa ise yükselişe geçti. Bahar havasının geçici olduğunu söyleyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaz aylarını göstererek piyasalarda yeni zirveler görüleceğine söyledi.