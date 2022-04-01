Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en büyük altın işleme merkezi olan Kahramanmaraş’ta, toz halindeki altınların sularla beraber kanalizasyona aktığı tespiti üzerine geri dönüşüm tesisi kurulacak ve kuyumcu atölyelerinin toz halindeki altınları artık kanalizasyona akmayacak.

400-450 kuyumcu atölyesi ile modelleme başta olmak üzere bir çok yeniliğin yapıldığı ve 107 bin metrekare kapalı alanı bulunan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nde, kanalizasyona karışan 5 kilo altın, ileri teknoloji arıtma tesisi ile artık ekonomiye kazandırılacak.

'MİLLİ SERVETİN AKMASINI ÖNLEYECEĞİZ'

Altın modelleme, CNC kesim, Punta Kaynak teknolojisinin kullanıldığı atölyelerden kanalizasyona akan altınların kurtarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ileri teknoloji geri dönüşüm tesisi kurulacak. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Buradan kazanç elde etmek yerine milli servetimizin kanalizasyona akmasını önleyeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yılda 5 kilo altının kanalizasyona akmaması için yaptıracağı tesisin projesi son aşamaya geldi.

HER AY 400 GRAM ALTIN KANALİZASYONA KARIŞIYOR

Öz, yaptığı açıklamada, Altınşehir Sanayi İhtisas Sitesinde 400 kuyumcu imalathanesi altın ve mücevher üreten firmaları olduğunu belirterek bu firmalardan atıklara giden altın olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kuyumcular Odası Başkanı Öz, "Aslında firmaların kendi içinde arıtmaları var ama bunlardan da kaçıp kanalizasyona giden altınları biz; Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile birlikte bir fizibilite çalışmamız olmuştu. Buradan çıkan suların analizlerini Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) yaptırarak ortalama her ay 400 gram altının sularla kanalizasyona karıştığını tespitini yaptırdık” ifadelerini kullandı.

Şu anda kuyumcu sektörünün istenilen seviyede bir üretim halinde olmamasına rağmen 400 gram altının kanalizasyona gittiğini söyleyen Öz açıklamalarına şu şekilde devam etti:

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEK VERDİ'

“Bu kanalizasyona akan altınlar, daha bizim işlerimizin iyi olmadığı bir döneme denk geliyor. Aslında kuyumculuk sektörünün da istenilen seviyede olmadığı halde kanalizasyondan gittiğini gördük. Bundan sonra tekrar biz ne yapabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte bir fizibilite çalışmasını yaparak uygun bir yer olarak da mevcut gördüğümüz bu alanda bir geri dönüşüm ve arıtma tesisi kurma planını yaptık.

Bu planımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘üreten şehirler’ projesine başvurduk. Başvurumuzda ciddi olarak değerlendirmeye alındı. Yaklaşık bizim tahmin ettiğimiz 10 milyon TL'lik bir fizibilite de bir yatırım gerekiyordu. Bunun 5 milyon TL’sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağını bakanımız bize söz verdi. Ve şimdi son hızla artık bu tesisin ihale aşamasına gelip yapılması için şu an çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

'AMAÇ DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK'

Bu geri dönüşüm planıyla beraber beklentilerinin yılda minimum 5 kilo altın olduğunu dile getiren Öz, bunun yaklaşık 5 milyon TL'ye tekabül ettiğini vurgulayarak buradaki amacın ticari bir faaliyet olmadığını belirtti. Kuyumcular Odası Başkanı "Sadece milli servetimiz olan bu altınların kanalizasyondan heba olup gitmemesini amaçlıyoruz. İkinci amacımız da buradaki firmalarımızın ödemesi gereken ortak giderlerin buradan karşılanıp firmalarımızın da girdi maliyetlerini düşürerek dünya ile rekabet edebilirliği artırmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

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