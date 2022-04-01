Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı etkisi altında yolunu bulmaya çalışan piyasalarda dolar, Euro ve borsa bugün bir miktar yukarı yönlü hareketlerle ilerliyor. Altın ise aşağı yönlü ilerleyişini devam ettiriyor. Kripto paralarda 47 bin doları bulan Bitcoin ise 45 bin dolar seviyesine doğru geri çekilişini sürdürüyor. Peki altın ve kripto paralar düşecek mi? Dolar ne kadar olacak? Kripto para uzmanı Tuna Kaya, piyasalara ilişkin önemli yorumlarda bulundu.

Tuna Kaya, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan yasa tasarısının kripto paralarda düşüşe neden olduğunu söyledi. Tasarının kanun haline gelmediğine dikkat çeken Kaya, tasarının kripto para piyasasında bazı denetimleri içerdiğini söyleyerek “Bu tasarı piyasaların morallerini bozdu” dedi.

BİTCOİN BU AY 52 BİN DOLAR

Bitcoin’in direnç seviyesi olan 48 bin dolar seviyesini aşamadığını hatırlatan Kaya, Bitcoin’in 45 bin 500 seviyesi üzerinde kaldıkça öncelikli hedefin 48 bin dolar seviyesi olduğunu söyledi. Kripto paralarda yükseliş beklentisini devam ettirdiğini kaydeden Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ay içerisinde 52 bin dolar seviyesini görecek. Yıl ortasına kadar 73 bin dolar seviyesine adım adım ilerleyecek. Kripto paraları öldürmeyen bu darbeler güçlendirecek.” Kaya, ayrıca kripto para Shiba’da yakın zamanda yüzde 30’luk bir yükseliş hareketi beklediğini kaydetti.

ALTIN YATIRIMCISI 3 YIL DİŞİNİ SIKSIN

Gram altında 900 TL altının alım için uygun olduğunu kaydeden Kaya, gram altının 920 ile 932 TL seviyelerini aştıktan sonra gözünü 1.000 TL’ye dikeceğini söyleyerek öngörülerini şöyle paylaştı:

“Altın ile ilgili yıl ortasına doğru hedefimiz 1.200 TL, yıl sonu hedefimiz ise 1.400 TL. Altının sevdiği iki şey var: Enflasyon ve belirsizlik. Ons altın fiyatları 2009 yılına kadar 9.000 dolar seviyesini bulacak.” Kaya, yatırımcılara 3 yıl daha dişlerini sıkıp altınlarını satmamalarını önererek “Dolar bazında altın 3 kat yükselecek” dedi.

GÜMÜŞ 3 KAT ARTMA POTANSİYELİNE SAHİP

Kaya, 2022’de gümüşte 60 dolar seviyelerinin uzak bir ihtimal olmadığını kaydederek “Gümüşte 3 katlık bir artış potansiyeli görüyorum” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş uyardı: Dolar, altın, Bitcoin'de kontrollü yükselişe geçildi İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakereleri bütün dünya için yeni bir umut oldu. Piyasalar, buradan çıkacak sonuca göre yönünü belirleyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son durumu, Bitcoin'deki ani artışı yorumladı.

İslam Memiş'ten gram altın ve bitcoin önerisi: Biri fırlayacak, diğeri düşecek! Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı kararı sonrası piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Rusya-Ukrayna savaşı ve koronavirüsün de getirdiği etkiyle yükselen enflasyon nedeniyle bu kadar beklediğini belirtti. Yatırımcılara tavsiyelerde ve uyarılarda da bulunan Memiş, gram altında düşüş beklentisi olduğunu ve kripto paralarda ise 50 bin dolara kadar yükseliş beklediğini açıkladı.