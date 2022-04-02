Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu fiyat artışlarının sebebinin marketler olmadığını belirterek “Pandemi sebebiyle gıda perakendesinde büyük bir satış büyümesi yaşandı. Bu satış patlaması uzun bir süre önce normalize oldu. Bugün Carrefoursa’nın kendi iç enflasyonu TÜFE’nin açıkladığı enflasyonun yüzde 12 altında. Gıda ürünlerinde kâr marjı yüzde 1-2. Dolayısıyla olabildiğince fiyatları sabit tutmaya, raflarımızdan geçirmemeye gayret ediyoruz. Bunu yapabilmek için örneğin enerji konusunda verimliliği artırmaya çalışıyoruz. Elektrik üretimimizi aşağı çekebilmek adına bu yıl yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım planımız var. Yatırımlarımız sonucunda kwsa kullanımımızı yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. Sepeti dengede tutabilmek için var gücümüzle yatırım yapıyoruz” diye konuştu. Kartallıoğlu, ayçiçeği yağı ve şekerdeki fiyat artışlarıyla ilgili olarak da “Fiyatlara hızlı bir müdahale yapıldı. Ancak hâlâ şeker, buğday ve unlu mamullerde fiyat baskısı sürüyor” ifadelerini kullandı.

Bütçe dostu öz markalı ürün büyük bir talep olduğunu belirten Kutay Kartallıoğlu, şunları kaydetti: Şu anda 600 öz markalı ürünümüz var. Satışımız yüzde 15 civarında; hedefimiz ise bunu yüzde 25-30’lara çıkarmak. Bunun gayet dengeli bir portföy olacağını öngörüyoruz. Tabii ki öz markalı ürünler ulusal markalara göre çok daha ekonomik. Dolayısıyla bütçeye daha fazla hitap eden ürünler. Ambalaj malzemesinden sabit giderlere kadar pek çok farklı sebepten dolayı yüzde 15 yüzde 20 civarında fark var.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA OLUMLU BAKIYORUZ

KDV indiriminin müşterinin alım gücünü artıracağını da sözlerine ekleyen Kartallıoğlu “Biz 1 Nisan tarihinden itibaren raflarımıza yansıttık. Asgari ücretin artırılması konusuna da olumlu bakıyoruz. CarrefourSA’nın 10 bin kişinin üzerinde bir personel kadrosu, en direkt istihdamla birlikte 15 bin kişiye ekmek sağlıyoruz. Dolayısıyla evet 15 bin kişinin maliyetleri yükselecek ancak bir taraftan da mmüşterinin refahı ve satın alma gücü artacağı için bir iki ay içerisinde bunun dengeleneceğini umuyoruz” diye konuştu.

CARREFOURSA İHRACAT YAPACAK

2022 yılında ihracata odaklandıklarını dile getiren Kutay Kartallıoğlu “Biz de bu yıl Carrefoursa olarak ilk kez ihracat hedefi koyduk. 2022 yılında ciddi bir ihracat yapma hedefimiz var. Geçtiğimiz hafta İtalya’daydım. Fransa, İtalya, Moğalistan, Gürcistan, İsrail gibi ülkeler ile ihracat gerçekleştirebilmek için uğraşıyoruz. Polonya’ya tırlarımız gitmeye başladı. Türk üreticisinin mallarını yurt dışı raflarda görmek istiyoruz. Bu noktada çiftçiye ve üreticiye verdiğimiz desteği sürdürerek, yerli üretim ürünlerimizi yurt dışındaki Carrefour müşterisiyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Fahiş fiyata 25 milyon lira ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı 2020’de kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 14 bin firmayı denetledi. 81 ilde devam eden denetimlerde 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu fahiş fiyatın adını koydu: Kartelleşme var 5 zincir markete Rekabet Kurumu'nca verilen 2,7 milyar liralık para cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 5 zincir marketin bazı ürünler hakkında kendi aralarında anlaşarak fiyat belirlediği, kartel niteliğinde kabul edilen bu anlaşmaya yönelik verilen para cezasının marketlerin yıllık gayri safi gelirinin yüzde 2’si ile yüzde 4’ü arasında olduğu kaydedildi.