Türkiye Gazetesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, geçen yıl ocakta Avrupa’daki doğalgaz ticaret merkezlerinde 120 dolar mertebesinde olan fiyatların 2022 yılına girerken 1.400 dolar seviyesine ulaştığına dikkati çekti. Bu fiyat artışlarının beklentilerin çok üzerinde olduğunu söyleyen Özcan, yılda ortalama bin metreküp tüketen bir konutun doğalgaz faturasının yaklaşık 11 bin 800 lira olduğunu, bunun 8.168 lirasını devletin, 3.631 lirasını ise vatandaşın karşıladığını ifade etti. Gaz fiyatlarının 12 kata yakın artmasına rağmen devletin özellikle konut ve küçük işletmelerde ciddi destek sağladığını vurgulayan Özcan “Özellikle Avrupa tarafıyla karşılaştırdığımızda inanılmaz fiyat farklılıkları var. Biz de tabii bu fiyat artışından mutlu değiliz, yapmak zorunda mıydık? Evet yapmak zorundaydık. Yapmış olduğumuz fiyat artışlarının hâlâ ciddi destekleri de barındırdığını net bir şekilde ifade edelim” dedi.

YERLİ GAZLA FARKLI OLACAK

Özcan, Hollanda sanal doğalgaz ticaret noktasında nisan fiyatlarının 1.450 dolar seviyesinde olduğunu belirterek “Avrupa’da tüketiciler üzerinde çok ciddi baskılar var. Çok yakın bölgeler itibarıyla baktığımızda Bulgaristan’daki satış fiyatı 17 lira düzeyinde. Bizim 5,5 kat üstümüzde bir fiyatla doğalgaz kullanıyor konutlar. Berlin’de bir metreküp fiyatı 29 lira. Amsterdam doğalgaz ticaretinin en fazla hayat bulduğu merkezdir. Burada 34 lira” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin doğalgazın yüzde 99’unu ithal ettiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu: 2023’te yerli gazımızın sisteme girişiyle çok daha farklı olayları konuşacağız. Doğalgazın Avrupa’da ve dünyada belirlenen fiyatlarından bağımsız hareket etmeniz mümkün değil. Bizim uzun vadeli kontratlarımızın getirdiği bazı avantajlarımız var. Bunu tüketicilere olumlu şekilde yansıtıyoruz. Devletin yüzde 76’lık desteği, yüzde 35 oranında zorunlu olarak yapmak durumunda olduğumuz fiyat artışına rağmen yüzde 70 düzeyindedir.

SANAYİNİN ELEKTRİK YÜKÜ ARTACAK

Elektrikte sanayi abonelerinin 1 Nisan’dan itibaren geçerli olan tarifesine yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan EPDK’nın faaliyet bazlı tarife tablolarına göre alçak gerilim sanayi aboneleri için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza zam geldi Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 20221 itibarıyla fiyat artışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre, Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

Petrol ve doğalgaz sonrası Avrupa'da yeni kriz: Sadece 40 günlük stok kaldı Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar neticesinde Avrupa'da başlayan petrol ve doğalgaz krizinden sonra bir sorun da 'motorin' konusunda baş gösterdi. İddialara göre Avrupa'nın bazı ülkelerinde sadece 40 gün yetecek kadar stok bulunurken, Rus petrolünden uzak duran şirketler, Asya ve ABD’den ithalat seçeneklerine yönelmeye başladılar.