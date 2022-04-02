Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ile Brent petrol fiyatları gerileme başladı. 130 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 105 dolara kadar gerilemişti. Petroldeki bu gerileme ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturmuştu. Buna bağlı olarak çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Düşüş trendi devam edince perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı. Yapılan indirimlerin ardından piyasalarda yeni bir indirim beklentisi oluştu. Peki motorine indirim geldi mi? Benzin kaç TL? Akaryakıta indirim gelecek mi? 2 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petroldeki düşüşle motorine peş peşe indirim gelmişti. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş indirim geldi.

BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzine gelen indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

MOTORİN FİYATLARI - 2 NİSAN 2022

Motorine gelen indirimlerin ardından yeniden bir indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri ise İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel motorin fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte güncel motorin fiyatları;

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü. Brent petroldeki bu düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri doğdu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ukrayna ordusu Rusya'daki petrol tesisini vurdu Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Biden'ın açıklamaları sonrası brent petrol sert çakıldı Brent petrol fiyatları 112 dolar seviyesinde iken yüzde 5 düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 106 dolardan işlem gören Brent petrol, Biden'ın stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasına izin vermesiyle yeniden çakıldı. Yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

Biden resmen duyurdu! ABD'den tarihi petrol hamlesi ABD Başkanı Joe Biden artan petrol fiyatları için harekete geçti. ABD yönetimi tarihte bir ilke imza atarak ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyuruldu.