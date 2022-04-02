Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası ithalat sıkıntısı nedeniyle fiyatı aniden fırlayan ve vatandaşların büyük panik yaşayıp marketlere adeta hücum etmesine neden olan ayçiçek yağında fiyatlar düşmüyor. 5 litresi 200 lirayı bulan ayçiçek yağında fiyatların Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte düşmesi bekleniyordu ancak yetkililerden gelen açıklamalar da düşüş için yeterli olmadı.

AYÇİÇEK YAĞI 26,95 TL

Hem stoklarda hem de üretim ve akışta herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtilse de sıvı yağ fiyatlarında beklenen ucuzluk yaşanmadı. 1 litresi 30-50 lira arası olan ayçiçek yağında tenekelerin fiyatları ise 200-250 arasında değişiyor. Zincir marketler, alımda zorluk yaşayan vatandaşlar için 0,5 litrelik yağlara yöneldi. Bir zincir markette ise yarım litrelik yağın 26,95 liradan satıldığı görüldü.

26,95 TL'lik ayçiçek yağını 5 litreye tamamlamak için 10 adet almak gerekiyor. Bu da 269,5 TL'ye geliyor.

Güncel ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 Litre 50,95 TL

Torku Ayçiçejk Yağı 1 Litre 36,40 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 Litre 50,95 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 Litre 33,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 Litre 30,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 Litre 89,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 Litre 89,50 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 Litre 66,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Litre 114,75 TL

Sırma Mısırözü Ayçiçek Yağı 4 Litre 102,75 TL

Vera Ayçiçek Yağı 5 Litre 148,50 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 Litre 165 TL

TMO'DA 5 LİTRELİK YAĞ 129 TL

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal hububat, pirinç ve bakliyatta herhangi bir arz eksikliğinin söz konusu olmadığını belirterek, "Hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur" dedi.

Prinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktaları ile Tarım Kredi marketlerde satışa sunduklarını vurgulayan Güldal, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin fiyatının makul olduğu tüketiciler tarafından değerlendiriliyor ve bunlar yoğun rağbet görüyor. TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yapıyoruz. Ayçiçeği yağının 5 kilogramlık tenekelerde satışını Tarım Kredi marketlerde gerçekleştiriyoruz. Bu ürünü de piyasanın oldukça altında 129 liradan satışa sunduk. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlamış oluyoruz. Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği söz konusu değil, hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur."

Berlin'de ayçiçek yağı sıkıntısı, fiyatlar artışa geçti Almanya'da, Ukrayna-Rusya savaşının ardından ortaya çıkan ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle marketlerdeki raflar boş kaldı.

TMO'da ayçiçeği yağı 129 liradan satışa sunuldu, vatandaş sıraya girdi Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satması halk tarafından olumlu karşılandı. Kilosu 26 liraya gelen ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO’ya gitti.