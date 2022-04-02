Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen müzakereler sonrası düşüşe geçen Brent petrol, 112 dolardan 102 dolara kadar düştü. Ancak ABD ve Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırımların artırmaya yönelik anlaşmaya varasıyla petrol fiyatları tekrardan yükselişe geçmişti. Son olarak. ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış yapma kararı almasının ardından Brent petrol fiyatları yeniden düşüşe geçerek haftayı yüzde 10,7'lik düşüşle 104 dolardan tamamladı.

ABD’DEN SÜRPRİZ PETROL HAMLESİ

ABD’nin petrol hamlesiyle 104 dolara kadar gerileyen Brent petrol, piyasalarda rahatlama oluşturdu. Akaryakıt fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı. Motorine peş peşe indirim gelirken bir indirimde benzine geldi. Sektör kaynakları benzinin litre fiyatına 2 Nisan 2022 Cumartesi gününden itibaren 80 kuruşluk indirim beklendiğini bildirmişti. Ancak pompaya yansıyan indirim 70 kuruş oldu. Motorinde ise herhangi bir zam veya indirim beklenmiyordu ancak Türkiye Petrolleri’nin sitesine göre fiyatlarda 0,06 kuruşluk bir yükseliş oldu.

MOTORİNE GİZLİ ZAM

Motorine 30 ve 31 Mart’lar arasında peş peşe iki indirim gelmişti. Gelen indirimlerin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21,15 TL’ye düşmüştü. 1 Nisan 2022 Cuma günü Brent petroldeki düşüşlerin ardından benzinde 80 kuruşluk beklenen indirim 2 Nisan 2022 Cumartesi gününden itibaren pompaya 70 kuruş olarak yansıdı. Motorine ise zam beklenilmezken gizli bir artış yaşandı. Türkiye Petrolleri’nin internet sitesinde yer alan verilere göre benzin fiyatlarının güncellendiği gün (2 Nisan 2022) motorin fiyatlarında da 0,06 TL’lik bir artış oldu.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Fiyatların sık sık değişmesi nedeniyle artan veya azalan küçük rakamlarda gözden kaçıyor. Son olarak mart ayının son günlerinde gelen indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 1 Nisan Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası’nda 21,15 TL’ye Anadolu Yakası’nda ise 21,17 TL’ye satılıyordu. Ancak 2 Nisan Cumartesi gününden itibaren motorinin litresi Avrupa Yakası’nda 21,21 TL’den Anadolu Yakası’nda ise 21,23 TL’den satılmaya başlandı. Ankara’da ise ayın ilk günü 21,25 olan motorinin litresi 21,31 TL’den satılmaya başlandı. İzmir’de 2 Nisan’dan itibaren motorinin litresinde 6 kuruşluk zam ile 21,27 TL’den 21,33 TL’ye satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası: 21,21 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 21,23 TL

Ankara: 21,31 TL

İzmir: 21,33 TL

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında sektör kaynaklarına göre 0,80 kuruşluk indirim bekleniyordu. Pompaya yansıyan indirim miktarı ise 0,70 kuruş oldu.

İstanbul: 18,99

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10

Benzin ve motorine peş peşe indirim! Benzin kaç TL oldu? 2 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki düşüşle motorine üst üste indirim gelmişti. Petroldeki düşüş trendi devam ederken akaryakıtta yeni bir indirim beklentisi oluştu. Çarşamba günü motorine 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim gelmişti. Peki benzine indirim gelecek mi? Motorinde bir indirim daha olacak m? Motorin kaç TL? 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL? İşte benzin ve motorinde son durum…

Benzine indirim geliyor! 1 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatında düşüş devam ediyor. 31 Mart gece yarısı motorin fiyatlarına 88 kuruşluk bir indirim yapıldı. Düşüşün bugün de devam edeceği düşünülürken bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş daha indirim yapılacağı bekleniyor.

Motorine peş peşe iki indirim! Benzine indirim geldi mi? 31 Mart 2022 güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakın takibe alınmış durumda. Benzin ve motorin fiyatları merak edilirken, Brent petroldeki dalgalı seyir devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte hızlı bir yükselişe geçen Brent petrol, atılan diplomasi adımları ile gerilemeye başladı. Brent petroldeki bu düşüş ise akaryakıta indirim olarak yansımış durumda. Geçtiğimiz gün motorine 1 lira 55 kuruş indirim yapılmıştı. Yapılan indirimin ardından motorine bugün 88 kuruşluk bir indirim daha uygulandı. Böylece motorine iki günde toplam 2,43 TL indirim gelmiş oldu. Peki motorin ne kadar oldu? Benzin kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 31 Mart 2022 güncel akaryakıt fiyatları…