Türkiye Gazetesi

Bayram ikramiyesi, 2018 yılından itibaren her yıl kurban ve Ramazan bayramlarından önce emeklilere ödeniyor. Bayram ikramiyesi almak için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan gelir ve aylık almak gerekiyor. Bu yıl ikramiyelerin tutarında da artış bekleniyor. İkramiye 1000 TL olarak ödenmeye başlanmış daha sonra 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl bayram öncesi emeklilerdeki beklenti ikramiyenin 1500 TL ila 1750 TL arası bir rakama yükseltilmesi yönünde.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil, SGK'dan dul-yetim aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, yurtdışı çalışmaları nedeniyle Türkiye'den kısmi gelir ve aylık alan kişilere de ödeniyor. Hali hazırda emekli olduğu için aylık alan kişilerin bayram ikramiyesi almak için SGK'ya herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yok. Emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. İkramiye için de aynı durum geçerli. Bayram ikramiyesinden kesinti yapılması da mümkün değil.

SADECE EMEKLİYE DEĞİL

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı alanlar için 1100 TL olarak ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alan kişilere ödenecek bayram ikramiyesi ölüm aylığı hisse oranına göre belirleniyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 550 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenir. Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişilere de bayram ikramiyesi ödenir. Örneğin dul eşin, kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 75, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 825 TL bayram ikramiyesi alır

AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret, memur ve emekliye zam müjdesi Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve asgari ücrette ek zamma ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar çıkarılacağını belirten Akbaşoğlu, "Asgari ücrete ikinci zam konusu temmuz ayında ele alınacak" dedi.