Türkiye Gazetesi

Ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşti mi, son fiyatlar nasıl diye merak eden vatandaşlar marketlerin broşürlerini ve internet sitelerini takip ediyor, ayçiçek yağı 3 nisan fiyatları ne kadar araştırıyorlar. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik gerçekleştirdiği işgal girişimi Türkiye'de ithalat korkusuna neden oldu, vatandaşlar marketlere hücum ederek yağları kapış kapış aldı. Fiyatlar yükseldi, stok krizi kapıda mı sorusu gündeme geldi.

3 NİSAN AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Birçok market indirim/fırsat günleri adı altında zaman zaman ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gidiyor ancak kalıcı bir indirim gelmiyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte mutfak telaşına düşen vatandaşlar ise yağ fiyatlarında indirim bekliyorlar. Bu hafta ayçiçek yağı fiyatları nasıl? 1 litre yağ fiyatları cep yakıyor, teneke yağ fiyatları ise 200 lirayı aşıyor.

Migros 3 Nisan ayçiçek yağ fiyatları belli oldu, indirim beklenirken 1 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatı yeniden 50 liraya dayandı. 1 ay önce 116 liraya satılan 4 litrelik yudum ayçiçek yağı şimdi 159 lira.

YAĞ FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

3 Nisan itibarıyla ayçiçek yağı fiyatları şöyle:

1 litre Kırlangıç ayçiçek yağı 46 lira

1 Litre Komili ayçiçek yağı 48 lira

1 Litre Yudum ayçiçek yağı 48 lira

1 litre Orkide ayçiçek yağı 47,90 lira

2 litre Kırlangıç ayçiçek yağı 92 lira

2 litre Komili ayçiçek yağı 93 lira

2 litre Yudum ayçiçek yağı 93 lira

2 litre Orkide ayçiçek yağı 93 lira

2 litre Turna ayçiçek yağı 56 lira

3 litre Yudum ayçiçek yağı 129 lira

3 litre Orkide ayçiçek yağının fiyatı ise indirimde. 129 liradan fiyat indirimi yapıldı ve 109 liraya satılmaya başlandı.

4 litre Orkide ayçiçek yağı 158 lira

4 litre Yudum teneke ayçiçek yağının fiyatı ise 159 lira.

A101 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

A101'deki 5 litrelik yağların fiyatı ise 150-165 lira arasında değişiyor.

5 litre Biryağ ayçiçek yağı 165 lira

5 litre Abalı ayçiçek yağı 165 lira

5 litre Torku Altın Ekin ayçiçek yağı 165 lira

5 litre Orkide ayçiçek yağı 165 lira

5 litre Vera ayçiçek yağı 148.50 lira

Ayçiçek yağı fiyatlarında son durum: 26,95'lik etiketi görenler şaşırdı Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan ani yükseliş sonrası yetkililerden gelen açıklamalar fiyatların düşmesi için yeterli olmadı. Zincir marketlerde ve internetteki fiyatlar zaman zaman dudak uçuklatacak seviyeye çıkarken, yarım litrelik yağlara da rağbet arttı. Ayçiçek yağı fiyatlarında bu hafta dikkat çeken ise yarım litresinin 26,95 liradan satışa sunulması oldu.