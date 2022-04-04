Türkiye Gazetesi

Söz konusu yükselişte şirketlerin 2021'in 4. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamasının ana unsurlardan biri olduğu belirtilirken, dolar bazlı hâlâ tarihî ucuz seviyelerde olan BİST100 endeksinin cazibesini koruduğunu ifade ediliyor. Söz konusu dönemde gelişmiş ülke pay piyasalarına bakıldığında, sadece İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2'ye yakın artarken, ABD borsaları yüzde 4'ten, Almanya borsası yüzde 9'dan ve Fransa borsası yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. BİST100 endeksi dolar bazında yüzde 9,83 getiri sağlarken, yılın ilk çeyreğinde dolar bazında Brezilya'da Bovespa endeksi yüzde 34,8, Güney Afrika'da Top 40 endeksi yüzde 11,6, Suudi Arabistan'da Saseidx endeksi yüzde 16,2 ve Şili'de Ipsa endeksi yüzde 24,5 değer kazandı. Meksika'da Mexbol endeksi dolar bazlı yüzde 9,3 getiri sağlarken, Çin'de Şanghay endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti

Borsa geriledi, altın yükseldi Geçen hafta yatırım araçlarından altın kazandırırken, borsa kaybettirdi.