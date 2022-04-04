Türkiye Gazetesi

Mart ayı enflasyon oranı 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Açıklanan rakamlar ile birlikte altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 4 Nisan Pazartesi gününe düşüşle başlayan altın fiyatları hafif bir yükseliş eğilimine geçti. Peki altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 4 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Nisan ayının ilk haftasında düşüşünü sürdüren gram altın açıklanan enflasyon oranları ile hafif yükselişe geçti.

İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan gram altın, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yükselişe geçti. Gram altın şuan 911 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ons altının gerilemesiyle düşüşe geçen çeyrek altında da yükseliş söz konusu. Çeyrek altın şuan 1500 TL seviyelerinde işlem görüyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın ise 3.005,00 TL’den işlem görüyor.

2022 Mart enflasyon rakamı için gözler TÜİK'te! Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Her ayın başında bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan Mart ayı verilerinde. Son dakika gelişmelerini takip eden vatandaşlar “Mart enflasyon rakamları belli oldu mu? Aylık enflasyon oranları açıklandı mı?” sorularına cevap ararken TÜİK’ten gelecek açıklama bekleniyor. Şubat’ta yüzde 54.44 bulmuş, kira artış zamanı gelenler için zam oranı yüzde 25.98 olmuştu. İşte 2022 Mart ayı enflasyon oranlarında son durum. TÜİK'in verilerine göre Mart ayı enflasyon oranı 5,46 seviyesinde olurken; yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 seviyesinde oldu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan önemli kur ve enflasyon açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Enflasyon rakamları öncesi İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın tahmini Rusya-Ukrayna savaşının piyasalardaki etkisi sürerken piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve dolar/TL kuru hakkında değerlendirmelerde bulunarak enflasyon rakamları öncesi altın ve dolar fiyatı için alım fırsatını açıkladı. Son kez uyarıyorum diyen Memiş, bankaların geniş makas aralığından işlem gerçekleştirdiğine dikkat çekerek "Öyle bir taktik vereceğim ki daha önce bunu neden yapmadık diyeceksiniz'' açıklamasında bulundu.