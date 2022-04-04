Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

EV SAHİPLERİ BU ORANIN ÜZERİNE ÇIKAMAYACAK

Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 29.88 oranında zam yapabilecek. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Enflasyon açıklandı: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

Son dakika: Ocak ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı, milyonları ilgilendiren kira artış oranı belli belirlendi. Son dakika haberine göre; Ocak aynı kira artış oranı yüzde 19,60 oldu.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı, kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.