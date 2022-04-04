Türkiye Gazetesi

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları bazında Mart ayında en fazla fiyat artışı 32,67 TL ile motorin oldu. En fazla düşüş yaşan ürün ise yüzde 23,26 TL ile kabak oldu.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

MOTORİN LİDER

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.

Kaynak TÜİK

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.

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