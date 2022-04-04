Türkiye Gazetesi

Enflasyon neden yükseliyor? Yüskek enflasyonun gerçek nedenleri neler? Yükseliş devam eder mi neler yapmalıyız? Enflasyon rakamının açıklanasının ardından merak edilen konulara değinen Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, önemli açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. "Haftanın ilk işlem gününde enflasyon rakamı açıklandı" diyen Memiş, rakamın beklendiği gibi yüksek geldiğini belirtti. Memiş, "2023'ün ortalarına kadar enflasyona alışın ve alışmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"İNDİRİMLERİN FAYDASI YOK ÇÜNKÜ ORTADA ÜRÜN YOK"

"Yüksek bir enflasyon var. Bu enflasyonun ardından dünya artık 'hiperenflasyon' sürecine girdi" diyen Memiş, "Enflasyon rakamları artmaya devam ediyor, bununla ilgili içerde basit uygulamalarla mücadele devam ediyor. Devlet tarafında ciddi mücadele var. KDV oranları iniyor, ithalat tarafındaki artışlar dikkat çekici oluyor ama çarşı pazara ve raflara bakıyoruz, bu KDV indirimlerinin bir faydası yok çünkü ortada ürün yok. Bunlar tamamen spekülatif hareketlere, manipülasyonlara neden oluyor" dedi.

"ENFLASYON BAĞIRA BAĞIRA GELMİŞTİ"

Enflasyon rakamlarının malzeme olarak kullanıldığını belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"İç piyasalarda Türkiye bir seçim sürecinde, bu da malzeme olarak kullanılıyor. Sosyal medyada ciddi bir algıya neden oluyor vs... Birçok problem beraberinde geliyor. Dünya genelinde artan enflasyon rakamları dışsal nedenle artıyor, içerde ise içsel nedenler var. Bu da kendi problemlerimiz. Tarım politikalarının yanlış olması, ekonomi yönetiminde farklı boyutlarda yanlış kararlar verilmesi... Bu da bugüne kadar olan problemler ve bugün patlak verdi. Dünyada enflasyon patlak verince bu problemler için hemen 'dışsal etkenler' diyerek topu atıyoruz. Diyoruz ki dünyanın her yerinde enflasyon var, ama bugüne kadar olağan süreçte enflasyon zaten bağıra bağıra gelmişti. Önemli olan şu: siz enflasyona nasıl hazırlık yaptınız veya hazırlığınız var mıydı? Ekonomik olarak, düşünce olarak, stok olarak..."

Memiş, "Bir yanda Rusya operasyonu patlak verdi, tedarik problemi oldu. Sonuça baktığımız zaman tedarik ve enflasyon, dünya genelindeki artan fiyatlar derken bizim gibi gelişen ülkelerde daha büyük problemler haline geldi. Bu süreçte KDV oranı yüzde 1'e kadar çekildi, yüzde 0 olanlar bile oldu ama bir bakıyorsunuz bir anda raflarda bu yansımalar olmuyor" dedi.

TÜİK'in verilerine göre Mart ayı enflasyon oranı 5,46 seviyesinde olurken; yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 seviyesinde oldu.

"HİÇ KONUŞULMAYAN OLAYLAR VAR"

Problemin büyük olduğunu ve bu problemler çözülmedikçe popülizm söylemleri ile enflasyonun düşmeyeceğini belirten Memiş, "Hiç konuşulmayan olaylar var. Konuşulmasına müsaade edilmeyen veya rahatsız olunan konular var. Bunların da çözülmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda 'emlak balonu' konusuna değinen Memiş, "Emlak tarafında aslında bir balon yok, bu fiyatlar artmaya da devam edecek. Bir yıl içinde 3-4 kere uyardım, ev ihtiyacı olan bir an önce evini alsın, fiyatlar artmaya devam edecek dedim. Hem döviz kurundaki yükselişler, hem maliyet artışı hem de içerde çok büyük bir şekilde fırsatçılık var. Çok büyük manipülasyon var, dolayısıyla da dışsal nedenler baskılanıyor. Yaklaşık 4 aydır kur tarafına baskı var, kur baksılanmaya devam ediyor ve buna rağmen fiyatlar bir yılda yüzde 100 prim yaptı. Karşılığına baktığımız zamansa içerde bir saadet zinciri oluşturuldu. Mesela yabancı satış oranlarına bakıldığında her ay düzenli olarak satışlar artıyor" dedi.

"BİZLER DE FİYATLAR NEDEN DÜŞMÜYOR DİYORUZ"

Son 10 yılda yabancılara satılan konutlarda artış olduğunu ve dünyadaki jeopolitik risklerin arttığını belirten İslam Memiş, aynı zamanda Türkiye'de vatandaşlığın ucuz olduğunu, yaklaşık olarak 250 bin dolara alınabildiğini belirtti. Memiş, "Çok büyük kallavi, Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketleri binalarını yapıyor, bloklarını yapıyor. Ondan sonra bu blokları vatandaşlık alan kişilere satıyor, piyasa oluşuyor burada. Mesela ben 250 bin dolar verdim, Türkiye'ye gitim daire aldım ve vatandaş oldum. Bu işin maliyeti ne kadar? Diğer masraflarla vatandaşlık 270 bin dolara geliyor. Bundan dolayı benim dairemin maliyeti 270 bin dolar diyor alan kişi. Dolayısıyla da 270 bin dolardan Türkler bu daireyi almak zorunda kalıyor. Bizler de fiyatlar neden düşmüyor diyoruz, neden artıyor diyoruz... Birinci sebep bu."

İkinci sebebi de açıklayan Memiş, "Kallavi müteahhitler ve şirketler lansman gecesi düzenliyorlar. 2-3 bloğu birden yabancılara satıyorlar ve orada rant piyasası oluşuyor. 'Ne iş yapıyorsun' dediğiniz zaman 'Benim şu milliyetten müşterim var, onlarla emlak işi yapıyorum, emlak satıyoruz, onlar Türk vatandaşı değil ama bizim üzerimizden şirket kuruyorlar' vs. diyorlar, böyle bir piyasa oluşturuyorlar. İçerdeki ayakçı takımı yani onların ekmeğine yağ süren takımlar da büyük avantalar aldıkları için bu işten, sözüm ona emlakçılar ama emlakçı değiller yani, etraftaki zenginlere gidiyorlar, 'bizim bir iş adamı var, şuradan geldi bu kadar dairesi var bu kadara satıyor' diye ballandırarak satıyorlar. Buradaki rant piyasasını da bunlar oluşturuyor" dedi.

"BAKIN PİYASAYI NASIL OLUŞTURMUŞUZ"

Enflasyonun artışında gündelik hayattaki durumların da etkili olduğunu ve bunların dile getirilmediğini belirten Memiş, örnekler vererek açıklama yaptı.

"Mesela Türkiye'nin bilindik çok pahalı kafeleri var, genelde sahillerde, Beşiktaş'ta, Ortaköy'de falan... Çok zenginlerin gittiği kafeler var. O gelen turistler, sözüm ona Türkiye'deki sığınmacılar, sabaha kadar orada nargile içiyorlar. Belki bir nargilenin fiyatı 100 dolar falan. Burada sıra bekliyorsunuz, sırayı beklerken de oradaki elemanlar yabancılara diyor ki 'siz gelin, rezervasyonunuz burada hazır'. Onlara ayrıcalık tanıyor, neden? Çünkü o Türk olan belki 200 lira hesap ödeyecek ama diğeri 200 dolar, 300 ödeyecek, belki de 50 dolar bahşiş bırakacak. Bakın piyasayı nasıl oluşturmuşuz. Kafelerde, inşaatlar böyle.." ifadelerini kullandı.

AVM'lerde ve gıda marketlerinde de durumun aynı olduğunu belirten Memiş, "Gıda marketlerinde de aynı şekilde. Enflasyon artıyor, stokçuluk var ama ne hikmetse bu 3 harfli market sahipleri çıkıp kamuoyuna bilgi vermiyor. Onlar bu büyük marketleri belli bir seviyeye getirdiler ve yabancılara bayilik mi verdiler? Yoksa tabelayı kullanan farklı kişiler mi var? Farklı bir rant mı var? Bunu sorgulamak ve araştırmak lazım" dedi.

Memiş, "Bunlar işin konuluşmayan kısmı. Bu yüzden enflasyon rakamları önümüzdeki yılın ortasına kadar yüksek gelecek" ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamları açıklandı altında hareketlilik başladı! Çeyrek ve gram altın kaç TL? 4 Nisan altın fiyatları Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 4 Nisan Pazartesi günü ons altındaki gerileme gram ve çeyrek altını da etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatları yeni hafta ile birlikte düşüşe geçti. Çeyrek altın 1500 TL seviyelerinde işlem görürken, gram altın 911 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki altın fiyatları düştü mü? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan önemli kur ve enflasyon açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti.