Türkiye Gazetesi

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından gelen son dakika bilgisine göre, LPG fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam geleceği iddia edildi. Peki LPG fiyatlarına zam gelecek mi? LPG fiyatlarına ne kadar zam gelecek? 4 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar?

LPG’YE ZAM MI GELECEK?

Benzin ve motorindeki fiyat artışları LPG’yi de etkilemiş durumda. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 5 Nisan itibariyle LPG’ye 60 ila 65 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam ile birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.

BRENT PETROLDE SON DURUM

ABD Başkanı Biden’dan petrol fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye destek olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıklamasının etkisi yeni haftada da sürdü. ABD ham petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 13 gerilemesinin sonrasında yeni güne 100 doların altında başladı. Brent petrol de şu an 107 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

4 Nisan benzin ve motorin fiyatları;

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.31 TL

Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar?

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

Otogaz:

İstanbul: 11,03

Ankara: 11,20

İzmir: 11,03

TÜİK verileri açıkladı! Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı Tüketici fiyatları bazında 2022 yılı Mart ayında en fazla fiyatı artan ürün yüzde 32,67 TL’lik artış ile motorin oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise kabak oldu.

Motorin ve benzine indirimler peş peşe geldi! Benzinin litresi kaç TL oldu? 3 Nisan akaryakıt fiyatları Brent petroldeki düşüş pompaya indirim olarak yansırken araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Brent petroldeki son düşüşle motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Gelen indirimlerin ardından “3 Nisan 2022 benzin, mazot, motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim geldi mi? Benzin kaç TL?” soruları sorulmaya başlandı. İşte il il güncel motorin ve benzin fiyatları…

Motorine gizli zam! Fiyattaki artışı kimse fark etmedi… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla 130 dolar seviyelerine çıkan Brent petrol fiyatları atılan müzakere adımları ile gerilemeye başlamıştı. Özellikle ABD’nin petrol rezervlerini serbest dolaşıma sokma kararı Brent petrolün 103 dolara kadar düşmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüşler ise pompaya indirim olarak yansımıştı. Ancak motorine gelen sürpriz zam şaşırttı. Motorine gelen 0,06 TL’lik zamla fiyatlar 21.21 TL'ye çıktı.