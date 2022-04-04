Türkiye Gazetesi

Düğün sezonu yaklaştı, altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Rusya-Ukrayna gerginliği ve enflasyon gibi etkenler tüm dünyada altın fiyatlarının yükselmesine neden olurken, hem yatırımcılar hem de düğün için geri sayıma geçenler, fiyatların ne yöne doğru seyredeceğini merak ediyorlar.

Kuyumcularda gram altın 911 lira, çeyrek altın 1497 lira ve yarım altın an itibarıyla 2.992 liradan alıcı buluyor. Fiyatlarda düşüşün aksine yükseliş beklediklerini belirten kuyumcular, bahar ve yaz aylarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek 'daha da yükselecek, şimdiden alın' mesajı verdiler.

Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üzerine söylediğimiz birçok şey net olarak gerçekleşti. Dünya genelinde de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.

"İNSANLAR BİRİKİMLERİNİ ALTINA YATIRACAK"

Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi artıracağını aktaran Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durumun da ons fiyatlarına yansıması bekleniyor. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde artışa neden olacak, insanlar birikimlerini altına yatıracak. Global zenginler altın onsuna dönüyor. Altının onsu 1930 dolar, önümüzdeki dönemlerde ise altın onsunun yükseleceğini, 2012-2014 bandına geçeceğini, altının tekrardan 3 haneli rakamları göreceğini 1000-1100 lira gibi rakamları olacağını, has altının tahmin ediyoruz" diye konuştu.

ALTINA EK TAKSİT TALEBİ

Yaklaşan düğün sezonu öncesinde altın alımlarında taksit sayısının artırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz. Düğünleri halkın yapabilmesi için taksit sayısının arttırılmasını da önemli görmekteyiz. Asgari ücretli iki alyans alsa ortalama 4 bin lira tutarında" şeklinde konuştu.

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