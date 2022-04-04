Türkiye Gazetesi

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen benzin ve motorin fiyatlarında sıcak gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre LPG’ye 63 kuruş zam geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki LPG’ye zam geldi mi? LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte gelen zamla birlikte güncel otogaz fiyatları…

LPG’YE ZAM!

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

LPG fiyatlarına zam mı gelecek? Akaryakıtta zam iddiası! Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Brent petrolün varil fiyatındaki hareketli dalgalanma benzin ve motorini etkilemiş durumda. Araç sahipleri ise akaryakıt fiyatlarını yakın takibe aldı. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre ise LPG fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Peki LPG fiyatlarına zam mı geliyor? LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir’de LPG fiyatları kaç TL? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

Motorin ve benzine indirimler peş peşe geldi! Benzinin litresi kaç TL oldu? 3 Nisan akaryakıt fiyatları Brent petroldeki düşüş pompaya indirim olarak yansırken araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Brent petroldeki son düşüşle motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Gelen indirimlerin ardından “3 Nisan 2022 benzin, mazot, motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine indirim geldi mi? Benzin kaç TL?” soruları sorulmaya başlandı. İşte il il güncel motorin ve benzin fiyatları…

Benzin ve motorine peş peşe indirim! Benzin kaç TL oldu? 2 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki düşüşle motorine üst üste indirim gelmişti. Petroldeki düşüş trendi devam ederken akaryakıtta yeni bir indirim beklentisi oluştu. Çarşamba günü motorine 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim gelmişti. Peki benzine indirim gelecek mi? Motorinde bir indirim daha olacak m? Motorin kaç TL? 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL? İşte benzin ve motorinde son durum…