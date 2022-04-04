Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi yüzde 2,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,41 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile ticaret oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 2.311,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslediğini söyledi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 seviyesinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsadan 10 yılın en iyi çeyreği Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 değer kazanarak son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansını gösterirken, analistler, kısa dönemde yeni rekorlar kırılabileceğini belirtiyor.

Borsa geriledi, altın yükseldi Geçen hafta yatırım araçlarından altın kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsada 2021 rekorlar yılı oldu! Küresel ekonomilerde Covid-19 salgını ve dünya genelindeki artan enflasyon baskısı nedeniyle belirsizliklerle dolu bir yıl geride kaldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 2021’in son 3 ayındaki güçlü ataklarıyla yılı yüzde 25,8 getiriyle tamamlayarak küresel pay piyasaları arasında yerel para cinsinden en güçlü performanslardan birini sergilemiş oldu.