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Merkez Bankası'ndan kritik rapor! Enflasyondaki artışa etki eden 3 grup sıralandı
05.04.2022 - 10:27 | Son Güncelleme: 05.04.2022 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası, dün açıklanan enflasyon verilerini yorumladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandığı yinelendi. Ayrıca emtia fiyatlarındaki artışın da jeopolitik gelişmelerle birlikte daha da belirginleştiği vurgulandı.
Etiketler : Merkez Bankası,enflasyon,gıda,ekonomi,
844533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/844533.aspx
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